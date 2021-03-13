Досвід перемагає азарт: результати шахового турніру «Леді+»

Досвід перемагає азарт - головний підсумок жіночого шахового турніру зі швидких шахів, який відбувся напередодні 8 Березня. Про це розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.
За головний приз – свічник у вигляді кованої троянди – боролася рекордна для міських жіночих шахових турнірів кількість учасниць. Як досвідчених, так і молодих шахісток зібралося аж 13 осіб.
Ігри проходили за швейцарською системою в 7 турів.
Основні події розгорнулися в 5-му турі, в якому Ольга Котлік в очному поєдинку перемагає Тетяну, здобуваючи 4 перемогу поспіль, а Анна Здоровець поступається Марині Семиной (тренер Тарас Дацюк). Вона не дуже успішно, з поразки, почала турнір, але також довела число своїх перемог до 4.
Ця четвірка і стала в підсумку боротися за п'єдестал. Програвши Ользі в передостанньому турі, Марина зберегла лише примарний шанс на медаль, оскільки в гонитві Анна та Тетяна при цьому перемагали. Так і вийшло: дружньо перемігши в останньому турі всією четвіркою, першою стала з 6 очками Ольга Котлік. Анна, як і Тетяна, що має 5,5 очок – друга за кращим коефіцієнтом Бухгольца і четвертою з 5 очками Марина, - додав Володимир.
Юні шахістки азартно атакували досвідченіших суперниць, часом не стримуючи сліз розпачу, та раділи перемогам. Близько до лідерів з 4 очками наблизилися старша з сестер Риндіних – Марина (5 місце) за коефіцієнтом Бухгольца, гостя з Олександрії, 9-річна Вікторія Сокур (6 місце) і на 7 місці – наймолодша з учасниць 7-річна кременчужанка Оріана Бабій.
Всі учасниці напередодні свята отримали сувеніри у вигляді підвісок з кристалами і совами як символів мудрості шахів або іменні сертифікати у вигляді магнітів, а переможниці – медалі та грамоти. Своєрідний подарунок отримали і всі юні шахісти міста – на базі клубу «Каїсса» відкрилося дитяче відділення шахів КДЮСШ «Авангарду».