На Полтавщині у двох ДТП травмувалися двоє людей

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 620

12 березня У Лубенському районі трапилися дві аварії, в яких травмувалося двоє людей. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.





Близько 19.00 на 208 км автодороги Київ–Харків зіткнулися автомобіль DAF під керуванням 58-річного водія та авто Mercedes Sprinter під керуванням 34-річного водія. Унаслідок ДТП кермувальник Mercedes отримав тілесні ушкодження, його доставили до Лубенської міської лікарні.

А близько 20.00 на 217 км автодороги Кроливець-Конотоп-Ромни-Пирятин 36-річний водій автомобіля ЗІЛ 131 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Чоловік отримав травми та був госпіталізований до Пирятинської районної лікарні.





За обома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.



