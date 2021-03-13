Віктор Вихрист переміг непереможного Вілмара Васкеса з Венесуели

Вчора, 23:19 Переглядів: 280

Сьогодні, 13 березня, у Гамбурзі кременчуцький боксер Віктор Вихрист переміг Вілмара Васкеса.

У рейтинговому поєдинку наш боксер (5-0 4 КО) зустрівся з непереможеним представником Венесуели Вілмаром Васкесом (11-0-2, 7 КО).









Напередодні церемонія зважування показала, що суперник Віктора майже на 20 кг важчий - 130 кг у венесуельця та 106 в українця.

Відео бою на сторінці Kamp-Sport або на Megogo .





Нагадаємо, що Віктор дебютував на професійному ринзі в лютому минулого року, вже в першому раунді нокаутувавши білоруса Андрія Мазаника. Потім Віктор достроково перемагав Семена Пахомова, Габріеля Енгуему, Якупа Саглама та Каміла Соколовські.