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Віктор Вихрист переміг непереможного Вілмара Васкеса з Венесуели

Вчора, 23:19 Переглядів: 280

  

Кременчужанин провів 6 бій на профіринзі

Сьогодні, 13 березня, у Гамбурзі кременчуцький боксер Віктор Вихрист переміг Вілмара Васкеса.

 

У рейтинговому поєдинку наш боксер (5-0 4 КО) зустрівся з непереможеним представником Венесуели Вілмаром Васкесом (11-0-2, 7 КО).


 


Напередодні церемонія зважування показала, що суперник Віктора майже на 20 кг важчий - 130 кг у венесуельця та 106 в українця.

 

Відео бою на сторінці Kamp-Sport або на Megogo.

 

 


Нагадаємо, що Віктор дебютував на професійному ринзі в лютому минулого року, вже в першому раунді нокаутувавши білоруса Андрія Мазаника. Потім Віктор достроково перемагав Семена Пахомова, Габріеля Енгуему, Якупа Саглама та Каміла Соколовські.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Віктор Фауст Вихрист
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