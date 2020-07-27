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Віктор Вихрист вже у другому раунді відправив суперника в нокаут

Сьогодні, 07:54 Переглядів: 268

 Вітаємо нашого боксера з другою перемогою на профіринзі

Кременчуцький суперваговик Віктор Вихрист (2-0, 2 КО)  провів другий переможний бій на профіринзі. Його важка «двійка» відправила харків’янина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) у технічний нокаут.


 

 

Поєдинок відбувся вчора, 2 серпня, в рамках вечора боксу, який організувала промоутерська компанія Олександра Усика.

 

Бій тривав всього 2 раунди. Віктор Вихрист без розвідки боєм з перших хвилин наносив удар за ударом, які пробивали захист суперника. У другій трихвилинці Семен і зовсім пішов в глухий захист, тим самим подарувавши можливість Віктору продемонструвати все відточені комбінації. В середині другого раунду Пахомов після удару Віктора опустився на настил рингу й не піднявся.

 

Друга дострокова яскрава перемога кременчуцького суперваговика Віктора Вихриста на профіринзі.


 

 

Нагадаємо, що Віктор Вихрист під керівництвом тренера Олександра Ляхового, планували провести другий професійний бій в Німеччині. Цей бій не вбувся через пандемію коронавірусу.


Через короновірус перенесли бій Віктора Вихриста


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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Вихрист Віктор Фауст
компанія «Інтера Люкс»
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