Віктор Вихрист вже у другому раунді відправив суперника в нокаут

Сьогодні, 07:54 Переглядів: 268

Кременчуцький суперваговик Віктор Вихрист (2-0, 2 КО) провів другий переможний бій на профіринзі. Його важка «двійка» відправила харків’янина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) у технічний нокаут.





Поєдинок відбувся вчора, 2 серпня, в рамках вечора боксу, який організувала промоутерська компанія Олександра Усика.

Бій тривав всього 2 раунди. Віктор Вихрист без розвідки боєм з перших хвилин наносив удар за ударом, які пробивали захист суперника. У другій трихвилинці Семен і зовсім пішов в глухий захист, тим самим подарувавши можливість Віктору продемонструвати все відточені комбінації. В середині другого раунду Пахомов після удару Віктора опустився на настил рингу й не піднявся.

Друга дострокова яскрава перемога кременчуцького суперваговика Віктора Вихриста на профіринзі.





Нагадаємо, що Віктор Вихрист під керівництвом тренера Олександра Ляхового, планували провести другий професійний бій в Німеччині. Цей бій не вбувся через пандемію коронавірусу.







