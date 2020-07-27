Камнем по шее: приключения кременчужанки, путешествующей по Египту

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Кременчужанка Елена уже более полугода живет в Египте. Прилетела на зимовку в теплый Шарм-эль-Шейх и собиралась улететь в апреле, но застряла из-за «короны». Прежде,чем отправиться домой, решила устроить самостоятельный тревел по Египту

- Когда кто-то из украинских друзей узнает, что ты в Египте, первый вопрос: как там пирамиды. И все ржут, что я их в глаза не видала, - говорит она. – Живу-то я в Шарме, на Красном море. А пирамиды – это далеко, в Каире. Ну я и решила исправиться: немного попутешествовать. А если честно, просто сбежать от жары в 40+ на север страны, где прохладнее. Поэтому я ехала на северное побережье, к Средиземному морю. А по ходу побродила по Каиру, Александрии и нескольким курортам возле них, куда украинцев вообще редко забрасывает.





Путешествия во время коронавируса – это волшебно. Вот когда ты еще поглазеешь на пирамиды без толпы. То же самое во всех музеях





- Как оно, путешествовать в эпоху коронавируса в другой стране?





- Египет для меня по-прежнему страна, в которой не так страшен коронавирус, как гепатит и местные дороги. Приехала автобусом из Шарма в Каир. Маски раздают, дезинфектором ручки поливают. Правда, в салоне все снимают те маски, но это такое. Вылезла из автобуса и сразу захотела обратно. Ты как Лилу из «Пятого элемента»: растерянно стоишь, а перед тобой летают авто. Бешеный трафик, все без светофоров. Как перейти дорогу? Для сравнения, это как если бы с «Водоканала» несся поток авто, а надо перейти дорогу без светофора. Местные словно маги и повелители тачек, выставляют руку вперед и бросаются под колеса. Я такой магией не обладаю. А еще не обладаю медицинской страховкой, чтобы быть уверенной в репатриации тела. Пристраивалась за местными, переходила с ними. Один раз меня даже переводили через дорогу, потому что мой инстинкт самосохранения сильнее желания попасть на ту сторону.





Светофор в Египте вообще бесполезная вещь. В Каире их попробуй найди, а в Александрии на них мало обращают внимания. Стою, как порядочная. Жду зелёного. Загорается. Я только переходить. Но в миллиметре от меня по «зебре» пролетает авто. Я хотела его стукнуть вдогонку. И тут понимаю, что я-то на «зебре», но тупо в потоке машин. Всем плевать. Как-то ехали на автомобиле в небольшом городке неподалеку от Ливии. Когда мы остановились на «красный», нам стали возмущенно сигналить водители. Мол, че это мы стоим - подумаешь, «красный».









«Как Анджелина Джоли на красной дорожке»





Кременчужанка говорит, что выбраться за пределы курортного Шарма рискнула в европейском прикиде. И в своем платье резко отличалась от местного населения.





- Когда я выползла из Шарма, слабо понимала, что меня там ждет. Потому что Шарм – это курорт для туристов. Только там и в Хургаде девочки в бикини и коротеньких платьицах. Но за пределами курорта я в своем платье, хоть и до колена, для местных просто чудо в перьях. У них совсем другие фэшн-взгляды. Более-менее понимаешь, куда ты приехал, когда заезжаешь в глубинку и тебе навстречу едут лошадиные упряжки, тележки с ослами, мужчины в платьях и женщины, полностью одетые в чёрное. И носится невиданный для нас зверь: тук-тук. Прямо по трассе ходят продают кукурузу, на обочине разделывают тушу мяса, совершенно не парясь об антисанитарии. Местная одежда для дам, в основном, это черное, черное и очень черное. От пяток до макушки. В Каире девочки в жару под сорок градусов ходят, как мы осенью: джинсы, куртки и платки. Я отказалась от того, чтобы в +38 градусов заматываться в платки-одеяла. Ходила, как мне удобно. Многие возмущаются, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, и ты вообще безбашенная. Но я дико извиняюсь: я с их девочек у нас платки не стаскиваю. А на пляжах в Европе не иду барышням из арабских стран рассказывать, что надо купаться в бикини. Так что накинула на себя какой-то плед только пару раз, чтобы не создавать неудобства человеку, идущему рядом. Причем их мужчины спокойно ходят в шортах, летних майках. А женщины – это другое дело. Как мне объяснил знакомый, их дамы уже так привыкли. Его тетя, например, чувствует себя прекрасно в своем черном традиционном наряде в жару. Ее лица никто никогда не видел, хотя ей под сорок. Это ее зона комфорта. Наши взгляды зависят от среды.

- Как оно, путешествовать самой по Египту?





- Ты просто Анджелина Джоли, идущая по красной дорожке в свете прожекторов. Все оборачиваются, смотрят. Кто-то пальцем покажет, кто-то откровенно ржет с твоего вида. Была тётенька, которая аж отвернулась и сплюнула: как черта увидела. Останавливаются машины, люди высовываются из окон. Больше всего глазеют даже не мужики, а барышни. Как будто по телеку никогда фильмов западных не смотрели. Очень многие просят сделать селфи. Мне страшно, сколько моих фото расползлось по соцсетям. Подходят даже девушки и женщины в никабах. С их мужчинами нужно поосторожнее, могут попытаться лапать: одному чуть пальцы не сломала. Был один, который попытался за ноги лапать. Побила пластиковой бутылкой, убежал. А могла еще и в полицию заявить, ему бы мало не показалось. Но времени не было. Вообще, фотографироваться с людьми иногда стремно. Как-то со мной сфоткался их известный ютубер, у которого миллионы просмотров. На следующий день он прислал мне видео, в котором что-то рассказывал про арабских женщин. На заставке было наше с ним селфи. Товарищ был явно не трезв, когда это творил: мы с ним до этого вискаря на грудь приняли. Но мне то норм, а ему тяжко.









- Были опасные моменты во время путешествия?





- Был случай, когда я зашла в Каире в плохой район. Шла вдоль набережной Нила и решила перейти на другую сторону через островок. А там оказалась какая-то редкая бомжатня с мусором. Причем это недалеко от очень хорошего района, где сидят посольства всех стран. Иду через автобусную остановку, чувствую, что в шею чем-то попало. Какое-то падло кинуло небольшим камнем, щебенкой. Развернулась поискать, чьи руки это сделали, чтобы лишить их хозяина возможности воспроизводить потомство. Все люди на остановке сделали вид, что ничего не произошло: никто ничего не видел, отморозились. В толпе это чудо вычислить не удалось. Но потом многие друзья удивлялись произошедшему: это редкость, скорее, какой-то городской псих.





Но больше всего меня смущали мужики в платьях, которые зачем-то ходили за мной следом. Идёшь по набережной, а за тобой два часа плетётся какой-то товарищ. Кто его знает, чего он хочет. Бывало, что кто-то обгонял и на очень хреновом английском объяснял, что уже пару часов за тобой следует, хочет познакомиться.













- А как с кидаловом? Было, что пытались на туристке заработать?





- Вообще, в Египте люди добрые и отзывчивые. Но не без того, чтобы тебя не пытались нагреть. Прежде чем взять такси, надо посмотреть тарифы, наклеенные на лобовом стекле, и погуглить километраж. Таксист всегда назовет цену в 2 раза выше. К счастью, там, где есть Uber, – Каир, Александрия, Северный берег, проблем нет. Или едешь на такси в парк. Таксист рассказывает, что для иностранцев вход 100 долларов. А для местных только 100 фунтов. И он, по доброте душевной, поговорит с охранником и мне сделают скидку. Он просто был не в курсе, что я уже знаю цену: 50 фунтов.





В овощной лавке тоже в два раза пытаются нагреть. Делать покупки можно только в супермаркетах с фиксированными ценами. Хотя умудрились кинуть даже в официальном офисе мобильного оператора, написав левые тарифы, чтоб я у них карточку взяла.



- Как в целом впечатления от Каира и Александрии?





- В Каире посетило то же чувство, что и в Кишиневе: дайте выпить и покурить. Хотя я не курю, но че делать. Мрак какой-то. Глазу отдохнуть негде. Грязь. Люди мусор на улицах под ноги кидают. Система такая: вечером ездят коммунальщики и все это убирают. Говорят, мусорки пытались ставить, но их воруют. Я теперь понимаю, почему те в Каире, у кого есть деньги, едут отдыхать в отели поблизости. Они там как парки с бассейнами. Это единственный вариант, потому что в городе мест для досуга нет. Только закрытые клубы. Максимум набережка прогуляться, и то в мусоре. Хотя у них до обеда все мёртвое, больше ночная жизнь рулит. Александрия мне зашла намного больше. Отличная набережная, красиво. Но смотреть только в море или в перспективу. Все здания - как после бомбёжки: реконструкцию никогда не видали.





Обратная дорога в Шарм из Каира. – Почувствовала себя украинской заробитчанкой, пересекающей границу с Польшей. 600 км ехали 10 часов. 10 часов, Карл! Вещи шмонали два раза: когда выехали из Каира и въезжали в Шарм. Толпа из автобуса выстраивается в шеренгу, как на расстрел. Ставишь сумку на асфальт, раскрываешь. Приходит товарищ, который лапает руками без перчаток твои лифчики-купальники. Заходишь в автобус. Через 5 минут опять строишься, как на расстрел. Уже с паспортами. И так две проверки вещей, три раза показываешь паспорт. Так отсеивают неблагонадежных. Попасть в Шарм могут не все египтяне. Там у них отбор: должно быть разрешение на работу, бронь отеля, недвижимость. Одним словом, обоснованная причина, почему ты едешь в Шарм. Если ее нет, снимут с автобуса. Иностранцев это не касается.





Барышни в чёрных никабах обожают делать селфи. Причем в разных ракурсах. Видно, что молоденькие и хорошенькие, хоть и все закрыто. Наблюдала девушку, которая поверх никаба надела черную кепку Adidas и полчаса крутилась, фоткаясь на набережке в Александрии с подругой.









Вот это отель в Александрии за 25 долларов в сутки. На фото выглядело норм. Никогда нельзя бронировать в Египте жилье до того, как ты не увидел его своими глазами. Даже дорогая вилла может просить хлорки, чтобы ее вымыть, и водки, чтобы в нее вообще зайти.





А вот свою состоятельность в интерьере египтяне проявляют оригинально. Обязательно вензеля всякие, золото на всю стену чтоб было, унитаз с украшениями. Янык бы оценил то, на чем я посидела. И весь этот треш будет в грязи и пыли, еще и в районе, смахивающем внешним видом на многоэтажки нашей Авроры.





Снять жилье барышне: миссия невыполнима



- Снять жилье одиноко колесящей по Египту барышне, а тем более поселиться у кого-то и знакомых на пару деньков - это большое приключение. Многие хозяева просто откажут тебе в аренде из страха, как бы в их квартире «незаконного секеса» не вышло. Она ж сама, а вдруг приведёт. Только отель, но бюджетный египетский отель - это треш.





Было и такое, что мне в одном городе отказали в брони отеля: «у нас только для семей, а вы одна». А на одной вилле хозяин караулил меня 24 часа, чтобы не дай бог никого в дом не пустила. На несколько дней остановилась, так сказать, у своего бывшего бойфренда в Каире. Для начала, у них понятия бойфрендов и герлфрендов нет вообще: только муж или жена. Все остальное незаконно, так что я должна была быть тенью отца Гамлета, то есть незаметной. Поэтому, чтобы я пару дней перекантовалась, пока бегаю по пирамидам, мне нужно было замотаться в какое-то одеяло и тихонько просачиваться в подъезд. Вдвоем нам показываться категорически нельзя: во дворе караулят секьюрити. Не дай бог еще соседи заметят. Вызовут полицию, и совсем печаль. Нет брачного контракта – не повезло, особенно парню, может загреметь. Барышне могут впаять как проституцию, но это не точно. Говорят, иностранок особо не трогают: я не проверяла. Когда я моталась в это одеяло, чтоб секьюрити меня не заметили, все думала о секс-девайсах, которыми собираются оснастить Теслу. А как тебе такое на этой же планете, Илон Маск?

– Айна Сохна – местный курорт под Каиром. Мало кто из европейцев о нем слышал. На фотографиях смотрелось классно, поехала. По факту, хоть это и Красное море, кораллов нет: до них только катером возят. Из запомнившегося – ко мне приплыл дельфин, когда заплыла подальше. Перепугалась, потому как дельфины тоже могут играясь и ребра тебе переломать, если вдруг их переклинило. Этот проплыл в метре от меня по своим делам, – говорит кременчужанка.





Но в целом, тут порт и торговый путь: хоть море классное на картинках, это больше для жителей Каира отдохнуть на выходных. На Синае море лучше.





– Александрия – это какой-то коронавирусный кошмар. Какое социальное дистанциирование?! Ты идёшь по набережке, которая простирается на 25 км. И везде полно людей. Ни яблоку, ни вишне негде упасть. Присела возле моря вечерком, а вокруг толпа, как на праздник на Крещатике собралась. И у них нескончаемый карнавал – все бегают с воздушными змеями и сахарной ватой, дети ночью с камней прыгают в морские волны.







Воздушные змеи – это египетский тренд. Они везде. Пускают их и взрослые, и дети: на пляжах, мостах, улицах.









Маска – это как условный знак. Носить ее не обязательно: главное просто пройти с ней секьюрити в торговом центре, музее, супермаркете. А дальше - все снимают.









Так в Каире барышни ходят в +38

Александрия сразу удивила своим парком автомобилей. Такое чувство, что ты попал в СССР. Вокруг сплошные жигули. А все такси – наши шестёрки, перекрашенные в чёрный цвет. Отголосок советско-египетской дружбы.

Диковинный для нас зверь, тук-тук

Набережная Александрии. Здания выглядят как-то так...

Александрия. Вид с крепости Кайт-Бей. Это конечная точка многокилометровой набережной, которую прошла кременчужанка