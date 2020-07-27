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Чотири вантажівки зіткнулися на Полтавщині - один постраждалий

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 467

 Рух на деякий час на трасі був обмежений

Вчора, зранку 1 серпня, поблизу міста Лубни, біля автозаправної станції, трапилась ДТП відразу з чотирма автомобілями. За інформацією ЗМІ Лубен, є один постраждалий який на момент зіткнення знаходився в останньому авто.



Згодом в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області повідомили, що водій автомобіля “MAN” не впорався з керуванням і з’їхав на узбіччя, де стояли ще три вантажівки: два автомобілі “MAN” та один “DAF”. 


Спрацював принцип доміно: MAN вїхав в один автомобіль і потім автомобілі вдарили один одного. У результат травмувався водій вантажівки “MAN”, яка стояла на узбіччі.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: realnilubny
Теги: ДТП
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