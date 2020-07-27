У Кременчуці завершився хокейний табір Lemberg hockey camp

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85 юних хокеїстів з Кременчука та всієї України займалися чотири тижні з 1 по 28 липня в спорткомплексі «Айсберг» у хокейному таборі Lemberg hockey camp. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

Гравці віком з 2001 по 2014 рік під керівництвом головного тренера заходу Олега Маюка були поділені на групи, які по черзі займалися на льодовій арені, тренажерному залі та стадіоні. Цікаво, що у ролі тренера себе спробував 18-річний нападник ХК «Кременчук» Гліб Варава, який першим з вихованців кременчуцького хокею зіграв в УХЛ, та став разом з професійною командою переможцем регулярного чемпіонату-2019/20.





Lemberg hockey camp в Кременчуці проводився вперше, а до цього шість разів проходив у Вінниці та Калуші.





Юні хокеїсти займалися під керівництвом наступного тренерського штабу: головний тренер Маюк Олег, тренери Муль Віталій, Кобіков Артем, Дворнік Микола, Варава Гліб, тренер воротарів Писаренко Сергій.





По завершені хокейного табору юним хокеїстам видали дипломи про проходження зборів Lemberg hockey camp.





Головний тренер Lemberg hockey camp Олег Маюк розповів про хокейний табір, який проходив у Кременчуці з 1 по 28 липня: - Все що планували - все зробили. Багато в чому все у нас вдалося і завдяки арені «Айсберг» та його працівників, які у всьому нам допомагали. Сама арена дуже якісна і зручна, так як все поруч: льодовий майданчик, тренажерний зал, стадіон та готель. Все поблизу, нікуди не треба поспішати та бігати. Я вважаю, що організація хокейного табору в Кременчуці була на найвищому рівні – і тренувальний процес, і побутові питання. Ми дуже задоволенні, хоча з початку турбувалися, що з-за пандемії коронавіруса в хокейному таборі буде мало хокеїстів. Але приїхали 85 гравців з 2001 по 2014 роки, ми розбили їх на групи, і виповнили тренувальний процес у повному обсязі.





Нагадаємо, що вісім кременчуцьких хокейних команд зіграють у всеукраїнських змаганнях в сезоні-2020/21, що є новим рекордом для нашого міста.









Професійна команда «Кременчук» розпочне свої збори 1 серпня, 25-27 серпня зіграє на Кубку Донбасу-2020, а 1 вересня вийде на лід арени «Айсберг» у першому півфінальному матчі плей-оф УХЛ-Парі-Матч проти «Білого Барсу».



