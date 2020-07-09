Хокеїсти «Кременчука» вийдуть з відпустки 1 серпня

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 220

Хокейний клуб «Кременчук» 1 серпня розпочне підготовку до плей-офф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч 2019/20 і нового сезону-2020/21. Про це повідомляє пресслужба клубу.

1-2 серпня хокеїсти пройдуть медичне обстеження і складуть тести з фізпідготовки, а 3 серпня розпочнуть льодові заняття на арені спорткомплексу «Айсберг».





Нагадаємо, що півфінальна серія між ХК «Кременчук» та «Білим Барсом» стартує 1 і 2 вересня в Кременчуці, а 5 і 6 числа півфінал переїде до Білої Церкви, в разі необхідності матчі також пройдуть 8, 10 і 12 вересня.





«Донбас» і «Дніпро» свою битву за місце в фіналі почнуть 2 і 3 вересня в Дружківці, а 6 і 7 вересня проведуть два матчі в Херсоні. У разі необхідності матчі також пройдуть 9, 11 і 13 вересня.





Перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу, але не пізніше 16 вересня.