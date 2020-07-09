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Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці стартує традиційний конкурс «Вишиваний Кременчук»

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 355

 

Конкурс триватиме до 21 серпня

У Кременчуці пройде традиційний конкурс «Вишиваний Кременчук». Рішення про проведення загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук» у 2020 році затверджене на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. 


Традиційно він проводиться напередодні Дня Незалежності України з метою популяризації національного одягу, духовного відродження української нації, виховання любові і бережливого ставлення до спадщини українського народу, шанобливого ставлення до майстрів народної творчості, виховання молодого покоління та поширення культурних традицій в Україні.


Цього року він проходитиме з 21 липня до 21 серпня.


Переможця конкурсу визначатимуть у 9 номінаціях:

  • «Краща доросла вишиванка (сукня)»;
  • «Краща дитяча вишиванка (сукня)»;
  • «Краща родина у вишиванках»;
  • «Кращий вишитий рушник»;
  • «Краща оригінальна вишивка національного спрямування (картина, скатертина, серветка, тощо)»;
  • «Краща автентична (старовинна) вишиванка;
  • «Краща вишиванка з бісеру»;
  • «Кращий національний вінок».

За результатами інтернет-голосування визначатиметься також переможець «Глядацьких симпатій».


На конкурс «Вишиваний Кременчук» подаються національні вінки, вишиті сорочки, сукні, рушники та вишивки національного спрямування. Вироби, що були визначені переможцями у номінаціях загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук» минулих років, не можуть брати у ньому участь.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вишиваний Кременчук
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