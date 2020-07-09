У Кременчуці стартує традиційний конкурс «Вишиваний Кременчук»

У Кременчуці пройде традиційний конкурс «Вишиваний Кременчук». Рішення про проведення загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук» у 2020 році затверджене на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Традиційно він проводиться напередодні Дня Незалежності України з метою популяризації національного одягу, духовного відродження української нації, виховання любові і бережливого ставлення до спадщини українського народу, шанобливого ставлення до майстрів народної творчості, виховання молодого покоління та поширення культурних традицій в Україні.
Цього року він проходитиме з 21 липня до 21 серпня.
Переможця конкурсу визначатимуть у 9 номінаціях:
За результатами інтернет-голосування визначатиметься також переможець «Глядацьких симпатій».
На конкурс «Вишиваний Кременчук» подаються національні вінки, вишиті сорочки, сукні, рушники та вишивки національного спрямування. Вироби, що були визначені переможцями у номінаціях загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук» минулих років, не можуть брати у ньому участь.