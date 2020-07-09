У Кременчуці стартує традиційний конкурс «Вишиваний Кременчук»

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У Кременчуці пройде традиційний конкурс «Вишиваний Кременчук». Рішення про проведення загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук» у 2020 році затверджене на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.





Традиційно він проводиться напередодні Дня Незалежності України з метою популяризації національного одягу, духовного відродження української нації, виховання любові і бережливого ставлення до спадщини українського народу, шанобливого ставлення до майстрів народної творчості, виховання молодого покоління та поширення культурних традицій в Україні.





Цього року він проходитиме з 21 липня до 21 серпня.





Переможця конкурсу визначатимуть у 9 номінаціях:

«Краща доросла вишиванка (сукня)»;

«Краща дитяча вишиванка (сукня)»;

«Краща родина у вишиванках»;

«Кращий вишитий рушник»;

«Краща оригінальна вишивка національного спрямування (картина, скатертина, серветка, тощо)»;

«Краща автентична (старовинна) вишиванка;

«Краща вишиванка з бісеру»;

«Кращий національний вінок».

За результатами інтернет-голосування визначатиметься також переможець «Глядацьких симпатій».



На конкурс «Вишиваний Кременчук» подаються національні вінки, вишиті сорочки, сукні, рушники та вишивки національного спрямування. Вироби, що були визначені переможцями у номінаціях загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук» минулих років, не можуть брати у ньому участь.