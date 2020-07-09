На Некрасова один кременчужанин облив фарбою автівку іншого

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11 липня на вул. Некрасова один кременчужанин облив фарбою автівку іншого, повідомляє пресслужба поліції.





Виклик про пошкодження авто надійшов від його власника. Він повідомив, що бачив, як його ВАЗ 21101, припаркований у дворі будинку, пошкодив малознайомий чоловік. У автомобіля розбиті бокові дзеркала заднього виду, пошкоджені двері та капот облитий невідомою чорною речовиною.



При огляді території, поліцейські виявили чоловіка, який може бути причетний до незаконних дій. Потерпілий впізнав особу. Ним виявився 37-річний кременчужанин.





На місце викликали слідчого-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції, яка надалі встановить мотиви та обставини події.



