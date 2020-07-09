У Крюковській колонії загинув засуджений

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11 липня у Крюковській колонії загинув засуджений, повідомляє управління цивільного захисту Полтавської ОДА. До Полтавської обласної клінічної лікарні доставили 55-річного ув’язненого ДУ «Крюковська виправна колонія №29», що розташована поблизу селища Божківське Полтавського району





Лікарі поставили попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, субдуральна гематома, забій легенів, кататравма, політравма.





За попередніми даними, чоловік упав на території колонії з власної необережності з висоти 6 метрів під час виконання будівельних робіт, демонтуючи покрівлю будівлі.





Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні.