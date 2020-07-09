Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.07.2020 20:00
Підтверджені:
Україна51224
Кременчук120
Хворі:
Україна26113
Кременчук1
Одужало:
Україна23784
Кременчук115
Померло:
Україна1327
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Крюковській колонії загинув засуджений

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 670

Чоловік впав з даху

11 липня у Крюковській колонії загинув засуджений, повідомляє управління цивільного захисту Полтавської ОДА. До Полтавської обласної клінічної лікарні доставили 55-річного ув’язненого ДУ «Крюковська виправна колонія №29», що розташована поблизу селища Божківське Полтавського району


Лікарі поставили попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, субдуральна гематома, забій легенів, кататравма, політравма.


За попередніми даними, чоловік упав на території колонії з власної необережності з висоти 6 метрів під час виконання будівельних робіт, демонтуючи покрівлю будівлі.


Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні.

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: колонія
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх