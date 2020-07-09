Чоловік впав з даху
11 липня у Крюковській колонії загинув засуджений, повідомляє управління цивільного захисту Полтавської ОДА. До Полтавської обласної клінічної лікарні доставили 55-річного ув’язненого ДУ «Крюковська виправна колонія №29», що розташована поблизу селища Божківське Полтавського району
Лікарі поставили попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, субдуральна гематома, забій легенів, кататравма, політравма.
За попередніми даними, чоловік упав на території колонії з власної необережності з висоти 6 метрів під час виконання будівельних робіт, демонтуючи покрівлю будівлі.
Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні.