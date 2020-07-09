Гендиректор «АвтоКрАЗу» Черняк розповів, коли підприємство розрахується з боргами по зарплаті

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 334

Також Роман Черняк (на фото з мікрофоном) підтвердив, що скорочень на заводі не планується

Генеральний директор ПрАТ «АвтоКрАЗ» Роман Черняк, відповідаючи на запитання «Телеграфа», розповів, коли підприємство планує розрахуватися з боргами по заробітній платі. Це питання нас дуже просили задати працівники підприємства, які поскаржилися, що не отримують гроші із січня. І ми скористалися цією нагодою 9 липня, під час публічного заходу на КВБЗ.





Також гендиректор «АвтоКрАЗу» підтвердив, що на даний час скорочень на заводі не планується (раніше фінансовий директор підприємства Дмитро Новицький у мерії розповів про можливі скорочення).





- Із зарплатою тяжко. Але працюємо, виплачуємо. Є затримки, не заперечую. Але ж ми розуміємо, що в нас є соціальна відповідальність. Ми повинні платити зарплату, ми тримаємо людей, ми їм платимо. Якби було бажання скоротити людей, ми б просто скоротили й не платили, - підкреслив Роман Черняк.





- Люди кажуть, що не отримують зарплату з січня.





- Може, у когось і з січня. Все залежить від того, де працюють, у якому цеху. Наскільки відповідальна ділянка роботи.





- А які перспективи виплати?





- Все буде добре, от повірте, серйозно.





- Коли зможете розрахуватися, у вересні? (Люди кажуть, що їм називали цей місяць)? Чи, може, раніше?





- Я думаю, що раніше, тільки-но попустять коронавірусні заходи. Розумієте, ми не можемо з’їздити ні в Африку, ні в Латинську Америку – все закрито. Ми не можемо ні укласти контракт, ні поставити нічого, хоча було дуже багато напрацювань. Тільки-но ці обмеження закінчаться – у нас уже графік погашення (зарплати) є.





Роман Черняк відповів на наші запитання під час заходу на КВБЗ, де нардепи представляли новий законопроєкт щодо вимоги локалізації виробництва машинобудування при здійсненні публічних закупівель.









Нагадаємо, стосовно «АвтоКрАЗу» порушена справа про банкрутство. Але процедура ліквідації не призначалася - йде розпорядження майном боржника. При цьому підприємство має можливість працювати та укладати контракти.



