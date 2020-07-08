«Альфатекс» проти «АвтоКрАЗу»: на презентації нардепам техніки у Кременчуці виник скандал

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 219

Сьогодні, 9 липня, у Кременчуці на Крюківському вагонобудівному заводі відбувалася презентація законопроєкту №3739 щодо підтримки локалізації виробництва машинобудування при публічних закупівлях.











Про що законопроєкт?

Йдеться, по суті, про преференції вітчизняним виробникам: неціновий критерій в ProZorro для оцінки пропозицій продукції машинобудування на тендерах. Зокрема, пропонується критерій — не менше 25% локалізації виробництва на українських підприємствах. Тобто іноземний виробник не пройде, якщо не матиме цих 25%, навіть якщо його пропозиція буде дешевшою. Саме через це законопроєкт отримав багато критики.







На КВБЗ презентувати законопроєкт приїхали нардепи — співавтори законопроєкту: заступники голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, Роксолана Підласа; також серед авторів законопроєкту кременчуцький нардеп Олексій Мовчан — він теж був присутній на заводі. Кременчуцькі промисловці, дружньо підтримуючи законопроєкт, представили виставку вітчизняної техніки, якій потрібен ринок збуту.





Конфуз та скандал



Виставку відкрила продукція двох конкурентів — вітчизняного виробника вантажівок ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ВКП «Альфатекс» - фірми, яка випускає комунальну техніку, в основному, на шассі МАЗ, а також використовує китайські вантажіки. Саме в лінійці комунальних автомобілів і конкурують нині дві фірми.









Експозиції обох підприємств розмістилися одна навпроти одної. Першим свою продукцію доволі впевнено представив гендиректор «АвтоКрАЗу» Роман Черняк. На виставці — і автомобіль з двигуном «Євро-6». До українського виробника в гостей особливих питань не виникло, вони запевнили, що на підтримку саме таких підприємств розрахований законопроєкт. Директор «АвтоКрАЗу» жодним чином не згадав фірму «Альфатекс», яка колись була і його дилером









Потім гості перейшли на експозицію «Альфатекса» та, поглянувши на МАЗи та китайські вантажівки Dayun, стали цікавитися процентом локалізації українського виробництва. Чітко відповісти на ці питання директор «Альфатексу» Микола Корецький не зміг, сказавши, що в них немає методики розрахунку. Нардеп Дмитро Кисилевський (спіавтор законопроєкту про локалізацію) зауважив, що методика Мінекономрозвитку існує. Виник невеликий конфуз: Микола Корецький запитав у нардепа, хто він такий. Співавтор законопроєкту представився. Розмова тривала далі. Микола Корецький сказав, що зможе досягти локалызацыъ 20-25%





- Локализация 25% дает вход в рынок и преимущества именно тем, кто производит в Украине — таким, как вы, таким, как КрАЗ. И нет проблем! - сказал нардеп.







І тут Микола Корецький несподівано пішов у наступ проти конкурента (що не в'яжеться з форматом заходів на підтримку вітчизняних виробників). Ситуація ставала дедалі більше скандальною.









- Если стоит вопрос о нашем предприятии, почему мы не работаем с КрАЗом, я хочу сказать следующее. В 2008 году мы заплатили на КрАЗ 300 автомобилей. Господин Жеваго (бывший нардеп, собственник «АвтоКрАЗа» - ред) лично сидя напротив меня гарантировал деньги или машины. Деньги мне никто не вернул, КрАЗы мне никто не вернул. Я сужусь 12 лет с заводом КрАЗ... Поэтому мы работаем с импортной техникой, с теми предприятиями, с которыми у нас нет проблем. Навеску (навесную дорожную технику — ред.) мы всю делаем у себя на заводе... Сделали пылесос. Купили шасси китайское... У нас такие же люди работают, как и на КрАЗе!











- Вы видите какие-то противоречия с тем, что я говорю? Вы зачем-то рассказываете о ваших взаимоотношениях с КрАЗом, - здивувався Дмитро Кисилевський.









Микола Корецький продовжив представляти свою продукцію на шассі іноземних випробників, при цьому покритикував якість КрАЗів.









Роман Черняк дипломатично не став продовжувати суперечку.





А ми констатуємо (зі слів розробника законопроєкту): фактично підтримку може отримати не лише вітчизняний виробник вантажівок, але й білоруські та китайські виробники. Якщо додадуть трохи українського в свої вантажівки.















