Поліцейські вдарили кременчужанина ногою та прикували на годину кайданками

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 588 Коментарів: 1

Конфлікт виник у парку «Придніпровському» між двома нетверезими містянами та правоохоронцями, останні застосували сльозогінну речовину

За результатами перевірки застосування спеціальних засобів, Кременчуцька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Про це повідомила прокуратура Полтавщини.





За попередніми даними, у квітні цього року нацгвардійці, охороняючи громадський порядок у парку «Придніпровський», зробили зауваження двом нетверезим людям. Виник конфлікт, у результаті якого військовослужбовці викликали співробітників батальйону патрульної поліції Кременчука.





Приїхавши на виклик, до одного із чоловіків патрульні застосували сльозогінну речовину, заламали руки за спину, щоб вдягнути кайданки, та вдарили ногою. У подальшому у відділі поліції, куди затриманого привезли для оформлення протоколу, правоохоронці прикували його наручниками до металевих поручнів. У такому положенні чоловік провів майже годину.

Досудове розслідування проводитиме Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Полтаві.