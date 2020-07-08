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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Депутат Кременчуцької міської ради Микола Бокован одужав від коронавірусу

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 270

Депутат почуває себе добре

Депутат Кременчуцької міської ради та керівник фракції «Поруч» Микола Бокован одужав від коронавірусу. Він почувається добре. Про це ми дізналися від нього самого.

Про його хворобу стало відомо 2 липня. Як тоді він повідомив «Телеграфу», він лікувався амбулаторно й знаходився в окремій квартирі на самоізоляції під контролем сімейного лікаря. З симптомів у депутата була лише відсутність відчуття запахів, а ось температура не підіймалася вище 37 градусів. У його дружини та двомісячної доньки виявилися негативні результати ПЛР-тестування. 


3-го липня медики відібрали проби у 14 депутатів та працівників виконкому, які контактували з Миколою. 7 липня стало відомо, що всі проби - негативні.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Николай Бокован коронавірус
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