Депутат Кременчуцької міської ради Микола Бокован одужав від коронавірусу

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Депутат Кременчуцької міської ради та керівник фракції «Поруч» Микола Бокован одужав від коронавірусу. Він почувається добре. Про це ми дізналися від нього самого.





Про його хворобу стало відомо 2 липня. Як тоді він повідомив «Телеграфу», він лікувався амбулаторно й знаходився в окремій квартирі на самоізоляції під контролем сімейного лікаря. З симптомів у депутата була лише відсутність відчуття запахів, а ось температура не підіймалася вище 37 градусів. У його дружини та двомісячної доньки виявилися негативні результати ПЛР-тестування.





3-го липня медики відібрали проби у 14 депутатів та працівників виконкому, які контактували з Миколою. 7 липня стало відомо, що всі проби - негативні.