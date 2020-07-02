У депутата Кременчуцької міської ради Миколи Бокована виявили COVID-19

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 1 243 Коментарів: 2

Депутат Кременчуцької міської ради та керівник фракції «Поруч» Микола Бокован захворів на COVID-19. Стан Миколи Бокована задовільний, зараз він лікується амбулаторно й знаходиться під наглядом сімейного лікаря.





Як повідомив «Телеграфу» сам депутат, він зараз знаходиться в окремій квартирі на самоізоляції під контролем сімейного лікаря. Він вирішив піти в самоізоляцію після того як відчув перші симптоми. З симптомів лише відсутність відчуття запахів, а ось температура не підіймалася вище 37 градусів. На щастя у його дружини та двомісячної доньки виявилися негативні результати ПЛР-тестування.