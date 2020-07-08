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Надзвичайні новини

На Полтавщині зіткнулися два легковики: постраждало четверо людей

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 415

Усіх постраждалих ушпиталили до Миргородської ЦРЛ

8 липня близько 17.00 на автодорозі «Лубни-Миргород-Опішня», на перехресті автодороги «Любівщина-Ярмаки-Петрівці», зіткнулися легковики Volkswagen Kadi та Opel Astra.


Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, унаслідок автомобільної аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 62-річний миргородець, що їхав за кермом Volkswagen, 22-річний водій Opel, житель Миргородського району, а також двоє його пасажирів: 22-річна мешканка Миргородського району та 20-річний миргородець.


Усі учасники події ушпиталені до Миргородської центральної районної лікарні. За фактом ДТП поліція встановлює обставини та здійснює досудове розслідування.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП травмы госпитализация
компанія «Інтера Люкс»

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