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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчужани обрали велодоріжку в Придніпровському парку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 577 Коментарів: 1

  

Документи на розгляд відправили в Департамент житлово-комунального господарства

Кременчуцькі велосипедисти обговорили варіанти впровадження велодоріжки в Придніпровському парку. Серед варіантів розглядали доріжку відстанню 1 030 метрів та 965 метрів. Про це «Телеграфу» розповів велосипедист Анатолій Чабан.


  


Більшістю обрали другий варіант. Відстань велодоріжки 965 метрів, з них ~200 м потребують доопрацювання дорожнього полотна, але практично на 200 метрів мінімізується контакт з відпочиваючими зі сторони річкового вокзалу.


Документи з другим варіантом відправили на розгляд у Департамент житлово-комунального господарства. 


 

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Анатолій Чабан
Теги: велосипедні доріжки
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

33
ASGARD:
Сьогодні, 18:00

965м вы серйозно? а дальше что? перекрестились и го ту хел?


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