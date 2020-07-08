Кременчужани обрали велодоріжку в Придніпровському парку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 577 Коментарів: 1

Документи на розгляд відправили в Департамент житлово-комунального господарства

Кременчуцькі велосипедисти обговорили варіанти впровадження велодоріжки в Придніпровському парку. Серед варіантів розглядали доріжку відстанню 1 030 метрів та 965 метрів. Про це «Телеграфу» розповів велосипедист Анатолій Чабан.









Більшістю обрали другий варіант. Відстань велодоріжки 965 метрів, з них ~200 м потребують доопрацювання дорожнього полотна, але практично на 200 метрів мінімізується контакт з відпочиваючими зі сторони річкового вокзалу.









Документи з другим варіантом відправили на розгляд у Департамент житлово-комунального господарства.



