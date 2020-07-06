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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Заболевший COVID-19 депутат горсовета никого не заразил – это подтвердили ПЦР-тесты

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 512 Коментарів: 1

 
 Мэр рассказал, что корректно, а что некорректно делать

У людей, контактировавших с заболевшим COVID-19 депутатом горсовета Бокованом, не нашли коронавирус, они здоровы. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.


Депутат горсовета Николай Бокован заболел COVID-19. Он находится на самоизоляции, проходит курс лечения амбулаторно, под наблюдением семейного врача, состояние его здоровья удовлетворительное.


После того, как ему поставили диагноз COVID-19, был составлен список контактных лиц – среди них сотрудники исполкома и депутаты горсовета. На прошедшей неделе у 14 контактных лиц взяли биоматериал для ПЦР-тестов. В этот же период сдал анализы и мэр. Ни у кого из них коронавирус не выявлен, они здоровы.


Журналисты спросили мэра, почему депутатский корпус сразу же не информировали о случае COVID-19 у их коллеги? Мэр ответил, что существует узаконенная процедура – заболевший дает информацию о контактных лицах, и уже у них отбираются пробы для проведения анализов. А оглашать публично о случае заболевания не было необходимости, кроме того, по мнению мэра, это было бы некорректно, и лишь дополнительно травмировало бы заболевшего человека.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 депутат горсовета депкорпус ПЦР-тесты диагностика амбулаторное лечение семейный врач мэр Кременчуга
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Коментарі: 1

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gansit:
Сьогодні, 15:41

По ходу это мэрская хитрость,проходить на халяву стабильно обследования на ковид.Думаю через время еще найдут одного заболевшего и тут все дружно гуськом начнут снова проходить тесты.

 


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