Заболевший COVID-19 депутат горсовета никого не заразил – это подтвердили ПЦР-тесты

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 512 Коментарів: 1

У людей, контактировавших с заболевшим COVID-19 депутатом горсовета Бокованом, не нашли коронавирус, они здоровы. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.



Депутат горсовета Николай Бокован заболел COVID-19. Он находится на самоизоляции, проходит курс лечения амбулаторно, под наблюдением семейного врача, состояние его здоровья удовлетворительное.



После того, как ему поставили диагноз COVID-19, был составлен список контактных лиц – среди них сотрудники исполкома и депутаты горсовета. На прошедшей неделе у 14 контактных лиц взяли биоматериал для ПЦР-тестов. В этот же период сдал анализы и мэр. Ни у кого из них коронавирус не выявлен, они здоровы.



Журналисты спросили мэра, почему депутатский корпус сразу же не информировали о случае COVID-19 у их коллеги? Мэр ответил, что существует узаконенная процедура – заболевший дает информацию о контактных лицах, и уже у них отбираются пробы для проведения анализов. А оглашать публично о случае заболевания не было необходимости, кроме того, по мнению мэра, это было бы некорректно, и лишь дополнительно травмировало бы заболевшего человека.