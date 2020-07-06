У Кременчуці відкрили унікальну виставку з фондів першого музею історії форми одягу

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 357

У вітринах міської дитячої бібліотеки Кременчук до Дня Військово-Морських Сил України відкрили унікальну виставку з фондів першого всеукраїнського музею історії форми одягу. Як розповів керівник музею Роман Пацовський, понад 30 комплектів унікальної форми і спорядження військово морських сил України, морської охорони, морської піхоти, берегової оборони, медичної служби, книги, керівні документи флоту, штурманські інструменти представлені на виставці.





- Найближчим часом експозиція буде додатково оснащена відеоекскурсією, яка буде доступна за QR кодом.

Перший всеукраїнський музей історії форми одягу буде вдячний і вдячний всім, хто знайде можливість поділитися з музеєм предметами форми і спорядження державних структур, погонами, кітелями, головними уборами, нагрудними і нарукавними знаками, цікавими фото і документами. Зв'язатися з нами можна за тел. 0503552525, 0933552525, - зауважив Роман Пацовський.



Виставка триватиме до 30 липня за адресою вул. Соборна 12/16 у дитячій міській бібліотеці.