Випускника Кременчуцького військового ліцею нагородили медаллю «За військову службу Україні»

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«За особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня ВМС», - указом Президента України №264/2020 капітана Сергія Волинського – випускника Кременчуцького військового ліцею 2009 року. 28-річний заступник командира батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського - нагородили медаллю «За військову службу Україні».





За інформацією пресслужби Координаційого центру об’єднань ветеранів АТО, форма займає почесне місце в Музей військової історії Кременчука, експозиція форми військових моряків, які створюють історію нашого міста.







