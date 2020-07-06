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Випускника Кременчуцького військового ліцею нагородили медаллю «За військову службу Україні»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 621

 

Форма вйськового поповнить кременчуцький музей

«За особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня ВМС», - указом Президента України №264/2020 капітана Сергія Волинського – випускника Кременчуцького військового ліцею 2009 року. 28-річний заступник командира батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського - нагородили медаллю «За військову службу Україні».


За інформацією пресслужби Координаційого центру об’єднань ветеранів АТО, форма займає почесне місце в Музей військової історії Кременчука, експозиція форми військових моряків, які створюють історію нашого міста.



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Автор: Альона Душенко
Теги: військові моряки ВМС музей музей військової історії
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