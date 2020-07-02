Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна45887
Кременчук119
Хворі:
Україна24649
Кременчук7
Одужало:
Україна20053
Кременчук108
Померло:
Україна1185
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Мэр и 14 человек, контактировавших с заболевшим депутатом горсовета, сдали анализы на COVID-19

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 916

 

Это сотрудники исполкома и коллеги-депутаты, контактировавшие с ним

Сегодня, 3 июля, медики взяли биологический материал для ПЦР-тестов у 14 человек, контактировавших с депутатом Кременчугского горсовета, заболевшим COVID-19. Об этом сообщила профильный вице-мэр Ольга Усанова на заседании исполкома.


Речь идет о депутате Николае Боковане. Вчера, 2 июля, он подтвердил «Телеграфу», что ему действительно выставили диагноз COVID-19 и он находится на самоизоляции, проходит курс лечения амбулаторно.


14 человек, у которых взяли материал для ПЦР-тестов, – это сотрудники исполкома и коллеги-депутаты, контактировавшие с ним.


На заседании исполкома, где была озвучена эта информация, мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил о том, что он также сегодня сдал материал для повторного ПЦР-теста. Мэр сказал, что принял такое решение, т. к. ежедневно общается с множеством людей, поэтому периодически нужно проводить тесты.

0
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 ПЦР-тест самоизоляция Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх