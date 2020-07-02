Мэр и 14 человек, контактировавших с заболевшим депутатом горсовета, сдали анализы на COVID-19

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Сегодня, 3 июля, медики взяли биологический материал для ПЦР-тестов у 14 человек, контактировавших с депутатом Кременчугского горсовета, заболевшим COVID-19. Об этом сообщила профильный вице-мэр Ольга Усанова на заседании исполкома.



Речь идет о депутате Николае Боковане. Вчера, 2 июля, он подтвердил «Телеграфу», что ему действительно выставили диагноз COVID-19 и он находится на самоизоляции, проходит курс лечения амбулаторно.



14 человек, у которых взяли материал для ПЦР-тестов, – это сотрудники исполкома и коллеги-депутаты, контактировавшие с ним.



На заседании исполкома, где была озвучена эта информация, мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил о том, что он также сегодня сдал материал для повторного ПЦР-теста. Мэр сказал, что принял такое решение, т. к. ежедневно общается с множеством людей, поэтому периодически нужно проводить тесты.