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У Кременчуці розшукують свідків ДТП, яке забрала життя мопедиста

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 662

Аварія сталася 19 червня о 18.30 на перехресті вулиці Чкалова та провулку Вишневого

Кременчуцький відділ поліції розшукує свідків ДТП, яка сталася 19 червня та забрала життя 69-річного мопедиста.


Приблизно о 18.30 на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг вулиці Чкалова та провулку Вишневого водій автомобіля ЗАЗ 110377-40 наїхав на мопед Honda Dio. У той же день водій мопеда від отриманих травм помер в реанімації.


Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо цієї аварії, надайте її за телефонами:

  • (097) 927-96-57 – слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних у сфері транспорту СУ ГУНП в Полтавській області;
  • або 102.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП мопед погиб свидетели
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