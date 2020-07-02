У Кременчуці розшукують свідків ДТП, яке забрала життя мопедиста

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 662

Аварія сталася 19 червня о 18.30 на перехресті вулиці Чкалова та провулку Вишневого

Кременчуцький відділ поліції розшукує свідків ДТП, яка сталася 19 червня та забрала життя 69-річного мопедиста.





Приблизно о 18.30 на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг вулиці Чкалова та провулку Вишневого водій автомобіля ЗАЗ 110377-40 наїхав на мопед Honda Dio. У той же день водій мопеда від отриманих травм помер в реанімації.





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