В Кременчуге погиб пенсионер-скутерист

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Вечером 19 июня в Кременчуге в ДТП погиб скутерист 1951 года рождения. Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, около 18.30, на перекрёстке улицы Чкалова и переулка Вишневого (Чередники) столкнулись скутер Honda Dio и автомобиль ЗАЗ (под управлением 30-летнего мужчины).



В результате аварии скутерист получил серьёзные травмы и был госпитализирован в больницу «Кременчугскую». Около 21.30 он умер в реанимационном отделении от полученных повреждений.



Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения повлекших смерть пострадавшего – ч. 2 ст. 286 (наказание - от 3 до 8 лет лишения свободы).