Півтора мільйона гривень за оздоровлення дітей у Кременчуці залишаться не використаними

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 590 Коментарів: 1

19 червня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про зменшення показників місцевого бюджету на 1,5 млн грн за рахунок коштів, призначених на літнє оздоровлення дітей. На цю суму область зменшить субвенцію, тобто не перерахує гроші Кременчуку на оздоровлення.





Така ситуація склалася через карантин. Нагадаємо, з 1 липня дитячі табори не можуть запрацювати через карантинні заходи в Україні. За сприятливої епідеміологічної ситуації кременчуцькі табори розпочнуть роботу лише у серпні на один тур.