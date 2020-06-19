Кременчуцькі футболісти показали свої доходи

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Футболісти, декларуючи свої доходи, закликають громадян виконати свій конституційний обов’язок та завітати до Кременчуцького управління ГУ ДПС у Полтавській області для подачі декларацій про майновий стан і доходи за минулий рік

Податківці Кременчуцького управління ГУ ДПС у Полтавській області завітали до футбольної команди «Шарліс». Кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у минулому році, наближається до свого завершення.



- У Кременчуцькому управлінні вже стала гарною традицією в період кампанії декларування зустрічатися з відомими спортсменами. Так, сьогодні податківці Кременчуцького управління ГУ ДПС у Полтавській області завітали до футзалу МФК Кремінь, де провели зустріч з футбольною командою «Шарліс» - трьохкратними володарями кубка «Бєлих», чемпіонами першої ліги по лінії футболу міста Кременчука, двохкратними чемпіонами чемпіонату міста Кременчука по пляжному футболу, чотирьохкратними срібними призерами міста Кременчука по пляжному футболу, - йдеться у повідомленні податкової.



Футболісти, декларуючи свої доходи, закликають громадян виконати свій конституційний обов’язок та завітати до Кременчуцького управління ГУ ДПС у Полтавській області для подачі декларацій про майновий стан і доходи за минулий рік. Податківці подякували спортсменам та побажали їм нових успіхів в спортивній кар’єрі.



Кременчуцьке управління ГУ ДПС у Полтавській області нагадує, що останній день подання декларації – 30 червня поточного року.