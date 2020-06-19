Бігти, щоб врятувати життя: понад сотня кременчужан долучилися до благодійного забігу

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 946 Коментарів: 1

































































































































































































Фото: Артем Коваленко

Понад сотня кременчужан сьогодні зранку долучилася до благодійного забігу Steel Running Half marathon Kremenchuk. Усі зібрані кошти від змагань підуть на порятунок дітей.

Кременчужани самі обирали дистанцію від 5 до 21,1 км. В залежності від дистанції коригувався грошовий внесок. Як повідомив «Телеграфу» організатор забігу Віталій Смірнов, для Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології зібрали понад 20 тисяч гривень.

- На змагання зареєструвалися 96 осіб, але багато охочих приєдналися безпосередньо перед самими змаганнями. – розповів Віталій. – Змагання вирішили провести зранку, бо вже о 8 годині температура підіймалася до 26 градусів. Важко бігти в таку погоду. Сьогодні погода нас порадувала й небо було затягнуте хмарами. На випадок спеки ми врахували оприскувачі для учасників, а це понад 200 літрів води, щоб обприскувати спортсменів (деякі бігуни долали пів марафон – понад 20 км – ред.)

Як кременчужани з користю проводили суботній ранок дивіться у нашому фоторепортажі.