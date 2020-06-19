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Бігти, щоб врятувати життя: понад сотня кременчужан долучилися до благодійного забігу

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 946 Коментарів: 1

 

Усі зібрані кошти підуть на підтримку Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології
Фото: Артем Коваленко

Понад сотня кременчужан сьогодні зранку долучилася до благодійного забігу Steel Running Half marathon Kremenchuk. Усі зібрані кошти від змагань підуть на порятунок дітей.

 

Кременчужани самі обирали дистанцію від 5 до 21,1 км. В залежності від дистанції коригувався грошовий внесок. Як повідомив «Телеграфу» організатор забігу Віталій Смірнов, для Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології зібрали понад 20 тисяч гривень.

 

- На змагання зареєструвалися 96 осіб, але багато охочих приєдналися безпосередньо перед самими змаганнями. – розповів Віталій. – Змагання вирішили провести зранку, бо вже о 8 годині температура підіймалася до 26 градусів. Важко бігти в таку погоду.  Сьогодні погода нас порадувала й небо було затягнуте хмарами. На випадок спеки ми врахували оприскувачі для учасників, а це понад 200 літрів води, щоб обприскувати спортсменів (деякі бігуни долали пів марафон – понад 20 км – ред.)

 

Як кременчужани з користю проводили суботній ранок дивіться у нашому фоторепортажі.

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: помощь благотворительность біг онкологія онкология

Коментарі: 1

85
Alex-66:
Сьогодні, 21:34

Полиции нормальной на вас нету. Масок вообще уже никто не носит.


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