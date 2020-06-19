Бігти, щоб врятувати життя: понад сотня кременчужан долучилися до благодійного забігу

Усі зібрані кошти підуть на підтримку Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології
Понад сотня кременчужан сьогодні зранку долучилася до благодійного забігу Steel Running Half marathon Kremenchuk. Усі зібрані кошти від змагань підуть на порятунок дітей.
Кременчужани самі обирали дистанцію від 5 до 21,1 км. В залежності від дистанції коригувався грошовий внесок. Як повідомив «Телеграфу» організатор забігу Віталій Смірнов, для Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології зібрали понад 20 тисяч гривень.
- На змагання зареєструвалися 96 осіб, але багато охочих приєдналися безпосередньо перед самими змаганнями. – розповів Віталій. – Змагання вирішили провести зранку, бо вже о 8 годині температура підіймалася до 26 градусів. Важко бігти в таку погоду. Сьогодні погода нас порадувала й небо було затягнуте хмарами. На випадок спеки ми врахували оприскувачі для учасників, а це понад 200 літрів води, щоб обприскувати спортсменів (деякі бігуни долали пів марафон – понад 20 км – ред.)
Як кременчужани з користю проводили суботній ранок дивіться у нашому фоторепортажі.