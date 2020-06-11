«Кремінь» набирає клас, щоб у перспективі «рвати» ДЮФЛУ

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 85

Тобі 10 років й хочеш пов'язати своє життя з футболом - мерщій набирай тренера

У Кременчуці планують відкрити профільний футбольний клас. З хлопців 2010 року народження планують сформувати єдиний клас, який разом навчатиметься та проводитиме тренування. Згуртованість та бойовий дух допоможе в перспективі юним футболістам «рвати» Дитячо-юнацьку футбольну лігу.





Оскільки навчання у школі №1, яка знаходиться поруч зі стадіоном «Кремінь-Арена», після реформи навчаються лише до 9 класу, розглядають інші варіанти шкіл.





Подробиці щодо навчання можна уточнити у тренера Олександра Івановича Назаренка (097-018-53-96).





Нагадаємо, що у Кременчуці три роки тому відкрили два профільних хокейних класи на базі 30 ліцею.



