Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 11.06.2020 12:10
Підтверджені:
Україна29070
Кременчук111
Хворі:
Україна15075
Кременчук3
Одужало:
Україна13141
Кременчук104
Померло:
Україна854
Кременчук4
Кременчук, Освіта, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» набирає клас, щоб у перспективі «рвати» ДЮФЛУ

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 85

 

Тобі 10 років й хочеш пов'язати своє життя з футболом - мерщій набирай тренера 

У Кременчуці планують відкрити профільний футбольний клас. З хлопців 2010 року народження планують сформувати єдиний клас, який разом навчатиметься та проводитиме тренування. Згуртованість та бойовий дух допоможе в перспективі юним футболістам «рвати» Дитячо-юнацьку футбольну лігу.


Оскільки навчання у школі №1, яка знаходиться поруч зі стадіоном «Кремінь-Арена», після реформи навчаються лише до 9 класу, розглядають інші варіанти шкіл.


Подробиці щодо навчання можна уточнити у тренера Олександра Івановича Назаренка (097-018-53-96).


Нагадаємо, що у Кременчуці три роки тому відкрили два профільних хокейних класи на базі 30 ліцею.


Для підтримки дитячого хокею у Кременчуці відкриють два профільних класи
0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь навчання школа

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх