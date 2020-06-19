Кременчук отримав від області 5,54 млн грн на благоустрій: що і де побудують

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 198 Коментарів: 5

Кременчук отримав від області 5,54 млн грн на благоустрій територій. 19 червня виконком Кременчуцької міськради збільшив на цю суму доходи міського бюджету. Це гроші якими розпоряджаються депутати облради: кожен з них може використати 1 млн грн на благоустрій округів. Депутати з Кременчука спрямували кошти в місто.





Кошти вирішили спрямувати на дитячі та спортивні майданчики, новий «Сквер життя» на Молодіжному, на ремонти у школах. Перелік об’єктів – у таблиці.





На цьому ж засіданні виконкому комунально-виробничому підприємству «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» доручили виступити замовником будівельних робіт.





На що підуть гроші: перелік об’єктів