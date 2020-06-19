Кременчук отримав від області 5,54 млн грн на благоустрій: що і де побудують

Це кошти Фонду розвитку територій області, яким розпоряджаються обласні депутати
Кременчук отримав від області 5,54 млн грн на благоустрій територій. 19 червня виконком Кременчуцької міськради збільшив на цю суму доходи міського бюджету. Це гроші якими розпоряджаються депутати облради: кожен з них може використати 1 млн грн на благоустрій округів. Депутати з Кременчука спрямували кошти в місто.
Кошти вирішили спрямувати на дитячі та спортивні майданчики, новий «Сквер життя» на Молодіжному, на ремонти у школах. Перелік об’єктів – у таблиці.
На цьому ж засіданні виконкому комунально-виробничому підприємству «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» доручили виступити замовником будівельних робіт.
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Назва об’єкту
|
Сума, грн
|
Влаштування елементів благоустрою (дитячого майданчика) в районі житлового будинку № 37 по проспекту Свободи в м. Кременчуці (нове будівництво)
|
299 000
|
Влаштування елементів благоустрою (дитячого майданчика) в районі житлового будинку № 5 по вул. Миру в м. Кременчуці (нове будівництво)
|
299 000
|
Влаштування елементів благоустрою (дитячого майданчика) в районі житлового будинку № 15 по вул. Миру в м. Кременчуці (нове будівництво)
|
299 000
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Влаштування елементів благоустрою (дитячого майданчика) в районі житлового будинку № 28 та № 30 по вул. В. Великого в м. Кременчуці (нове будівництво)
|
200 000
|
Влаштування елементів благоустрою (дитячого майданчика) в районі житлового будинку № 50 по вул. Київській в м. Кременчуці (нове будівництво)
|
299 000
|
Влаштування елементів благоустрою (дитячого майданчика) в районі житлового будинку № 59 по вул. Київській в м. Кременчуці (нове будівництво)
|
299 000
|
Влаштування елементів благоустрою (дитячого майданчика) в районі житлового будинку № 26/37 по вул. Соборній в м. Кременчуці (нове будівництво)
|
299 000
|
Влаштування елементів благоустрою (дитячого майданчика) в районі житлового будинку №27 по вул. Героїв України в м. Кременчуці (нове будівництво)
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250 000
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Комплексний благоустрій території „Скверу життяˮ шляхом реконструкції елементів благоустрою та встановлення малих архітектурних форм по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці
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1 000 000
|
Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) в Кременчуцькому ліцеї №6 "Правобережний" Кременчуцької міської ради Полтавської області
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1 000 000
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Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон та дверей) в Кременчуцькій гімназії №7 Кременчуцької міської ради Полтавської області
|
1 000 000
|
Капітальний ремонт санвузлів в Кременчуцькій загальноосвітній школі I-III ступенів №23 Кременчуцької міської ради Полтавської області
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100 000
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Придбання татамі для боротьби з дзюдо (капітальні видатки)
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200 000
|
Разом
|
5 544 000