Кременчужан запрошують поповнити лави територіальної оборони

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Кременчужан запрошують приєднатися до окремого батальйону територіальної оборони Кременчука.









- Навчений народ, який бере участь в теробороні, унеможливить безкарну діяльність розвідгруп противника. Контракт з БтрО- це впевненість в завтрашній безпеці вашої сім’ї! Тактико-спеціальна, вогнева, інженерна, розвідувальна, військово-медична підготовка. Заняття зі зв’язку та військової топографії і багото інших знань, які допоможуть вам захистити нашу країну від ворога! Ми навчимо захищати свою домівку, місто, країну! Ми навчимо рятувати життя! Ми завжди напоготові! Як що ти готовий до найгіршого, значить ти готовий до всього, - йдеться у повідомленні.





Звертайтеся за додатковою інформацією до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м. Кременчук, вул. Жадова, 6.