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Кременчужан запрошують поповнити лави територіальної оборони

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 931 Коментарів: 1

 

Навчений народ, який бере участь в теробороні, унеможливить безкарну діяльність розвідгруп противника

Кременчужан запрошують приєднатися до окремого батальйону територіальної оборони Кременчука. 


За положеннями законопроєкту, воїну тероборони дозволено зброю тримати вдома


- Навчений народ, який бере участь в теробороні, унеможливить безкарну діяльність розвідгруп противника. Контракт з БтрО- це впевненість в завтрашній безпеці вашої сім’ї! Тактико-спеціальна, вогнева, інженерна, розвідувальна, військово-медична підготовка. Заняття зі зв’язку та військової топографії і багото інших знань, які допоможуть вам захистити нашу країну від ворога! Ми навчимо захищати свою домівку, місто, країну! Ми навчимо рятувати життя! Ми завжди напоготові! Як що ти готовий до найгіршого, значить ти готовий до всього, - йдеться у повідомленні. 


Звертайтеся за додатковою інформацією до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м. Кременчук, вул. Жадова, 6.

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Автор: Альона Душенко
Теги: територіальна оборона оборона

Коментарі: 1

240
gansit:
Сьогодні, 18:44

Чёт все эти движения напоминают мне совдеп ГО.


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