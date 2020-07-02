Екозахід та фотовиставка: завтра у Кременчуці відзначатимуть День Дніпра
Сьогодні, 16:29
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Програма заходів
4 липня відзначатиметься День Дніпра. У Кременчуці в «Придніпровському» парку також пройдуть заходи, присвячені цьому дню.
- 10.00-11.00 - екозахід «Чистий Дніпро починається з тебе»;
- 10.00-13.00 - фотовиставка «Мальовничий Дніпро»;
- 11.00-13.00 - у Регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні» (земельна ділянка вздовж вул. Сербіченка у межах заказника) пройде екоакція «Попередимо цвітіння Дніпра разом» та прибирання території;
- 11.00-13.00 - у районі центральної набережної «Придніпровського» парку проведуть очищення прибережної зони від зайвої водної рослинності за допомогою багатофункціональної самохідної установки класу амфібія TRUXOR.