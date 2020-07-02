«Кремінь» приймає «Волинь»: з фан-зоною та без головного тренера через COVID-19

4 липня футболісти «Кременя» на своєму полі приймуть одного з лідерів луцьку «Волинь». Матч розпочнеться о 19.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».
Головний арбітр: Копієвський Віктор (Кропивницький)
Арбітри: Жарий Володимир (Дніпропетровська обл.), Трехліб Ярослав (Дніпро)
4-й арбітр: Резніков Денис (Кам'янське)
Спостерігач арбітражу: Плужник Олег (Харків)
Після двох матчів відновленого чемпіонату «Кремінь» залишається на 13 місці в турнірній таблиці, а ось «Волинь» веде запеклу боротьбу за трійку лідерів.
|3
|"Волинь"
|21
|12
|5
|4
|40-29
|41
|...
|13
|"Кремінь"
|21
|5
|4
|12
|28-40
|19
Матч через перебір жовтих карток пропустить півзахисник «Волині» Амбросій Чачуа.
Головний тренер «Волині» Андрій Тлумак повністю одужав від коронавірусу. Результат чергового тесту на наявність коронавірусу в Андрія Тлумака виявився негативним. У його асистента Андрія Сапуги також не виявлено COVID-19, і обидва фахівця зможуть повернутись до своїх обов'язків. Щоправда, керувати командою вони зможуть лише в наступному турі через рекомендації лікарів.
04.07, 16.00 «Балкани» - «Минай»
04.07, 18.00 «Агробізнес» - «Черкащина»
04.07, 18.00 «Рух» - «Металург»
04.07, 18.30 «Інгулець» - «Авангард»
04.07, 19.00 «Кремінь» - «Волинь»
04.07, 19.25 «Металіст 1925» - «Гірник-Спорт»
05.07, 19.00 «Чорноморець» - «Миколаїв»
06.07, 19.00 «Оболонь Бровар» - «Прикарпаття»
Для вболівальників «Кременя» відкриється фан-зона у ресторані на вулиці Леонова, 24. Вболівальники зможуть не лише разом насолодитися грою улюбленої команди, а й спробувати страви, які куштують футболісти «Кременя». В облаштованому місці з пуфами-мішками та подарунком від закладу кременчужани переглянуть матч «Кремінь» - «Волинь». Початок гри о 19.00, тому запрошуємо всіх зібратися трохи раніше.