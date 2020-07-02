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«Кремінь» приймає «Волинь»: з фан-зоною та без головного тренера через COVID-19

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 138

 

Пряма трансляція поєдинку з лідером

4 липня футболісти «Кременя» на своєму полі приймуть одного з лідерів луцьку «Волинь». Матч розпочнеться о 19.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».


Суддівські призначення 
 

Головний арбітр: Копієвський Віктор (Кропивницький) 

Арбітри: Жарий Володимир (Дніпропетровська обл.), Трехліб Ярослав (Дніпро)

4-й арбітр: Резніков Денис (Кам'янське) 

Спостерігач арбітражу: Плужник Олег (Харків) 

 

Турнірне становище команд
 

Після двох матчів відновленого чемпіонату «Кремінь» залишається на 13 місці в турнірній таблиці, а ось «Волинь» веде запеклу боротьбу за трійку лідерів.


3 "Волинь" 21 12 5 4 40-29 41
...
13 "Кремінь" 21 5 4 12 28-40 19

 

Дискваліфікація
 

Матч через перебір жовтих карток пропустить півзахисник «Волині» Амбросій Чачуа.

 

«Волинь» без головного тренера через COVID-19
 

Головний тренер «Волині» Андрій Тлумак повністю одужав від коронавірусу. Результат чергового тесту на наявність коронавірусу в Андрія Тлумака виявився негативним. У його асистента Андрія Сапуги також не виявлено COVID-19, і обидва фахівця зможуть повернутись до своїх обов'язків. Щоправда, керувати командою вони зможуть лише в наступному турі через рекомендації лікарів.

 

Анонс матчів 22 туру
 

04.07, 16.00 «Балкани» - «Минай»

04.07, 18.00 «Агробізнес» - «Черкащина»

04.07, 18.00 «Рух» - «Металург»

04.07, 18.30 «Інгулець» - «Авангард»

04.07, 19.00 «Кремінь» - «Волинь»

04.07, 19.25 «Металіст 1925» - «Гірник-Спорт»

05.07, 19.00 «Чорноморець» - «Миколаїв»

06.07, 19.00 «Оболонь Бровар» - «Прикарпаття»

 

Фан-зона для вболівальників 


Для вболівальників «Кременя» відкриється фан-зона у ресторані на вулиці Леонова, 24. Вболівальники зможуть не лише разом насолодитися грою улюбленої команди, а й спробувати страви, які куштують футболісти «Кременя». В облаштованому місці з пуфами-мішками та подарунком від закладу кременчужани переглянуть матч «Кремінь» - «Волинь». Початок гри о 19.00, тому запрошуємо всіх зібратися трохи раніше. 


Пряма трансляція 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Волинь
компанія «Інтера Люкс»
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