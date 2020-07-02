Кременчужане протестуют против принудительной госпитализации детей в психиатрические больницы

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 2 189

А также против медицинского вмешательства без согласия пациента

Сегодня, 3 июля, у мэрии прошел митинг протеста – кременчугские правозащитники протестовали против принятия законопроекта №3625.



Законопроект инициирован Кабинетом министров и уже внесен в Верховную Раду. Касается он таких понятий, как принудительная госпитализация в психиатрические больницы и медицинское вмешательство без согласия пациента или его представителей.





Участники акции протеста



Кременчугский митинг протеста получился немногочисленным. На него пришли глава ОО «Право на захист» Нина Дашко (она – организатор акции), глава ОО «Трезвый Кременчуг» Ольга Ладнова, депутат горсовета Оксана Пиддубная и ещё четверо кременчужан. Фактически журналистов и видеооператоров собралось больше, чем протестующих.



Нина Дашко сказала, что 2 июля через Фейсбук информировала об акции протеста депутатов Кременчугского горсовета, но кроме депутата Пиддубной, никто не пришел.





Нина Дашко говорит, что законопроект позволит бесконтрольно класть людей в психиатрические больницы



Нина Дашко сообщила, что кременчугская акция протеста проводится в рамках всеукраинской акции протеста против законопроекта №3625, которая 3 июля проходит в украинских городах.





Депутат Пиддубная говорит, что законопроект №3625 ущемляет права её дочери, а также её права, как родителя





Организаторы кременчугского митинга заявляли, что законопроект №3625 ведет к геноциду, ущемляет права детей, и лишает родителей права защитить своих детей от принудительного медицинского вмешательства или принудительной госпитализации в психиатрические больницы.



Выступали организаторы акции очень эмоционально и малопонятно.







Намного четче высказалось в отношении законопроекта №3625 Главное экспертное управление Украины – оно рекомендовало вернуть законопроект №3625 его авторам на доработку. В экспертном заключении указано, что предлагаемые в законопроекте нормы не согласуются с принципам оказания психиатрической помощи, которые определены международными актами.



О чем законопроект? Он касается медицинского вмешательства в отношении детей до 14 лет, детей, достигших 14 лет и граждан, признанных недееспособными, а также принципов госпитализации этих лиц в психиатрические больницы.



Первая спорная норма законопроекта – медицинское вмешательство без согласия пациента или его представителей. В законопроекте предлагается такая норма: при наличии признаков прямой угрозы жизни пациента, медицинское вмешательство может быть реализовано без согласия пациента (дети до 14, после 14 и недееспособные граждане), его законных представителей или уполномоченных ими лиц. Решение о таком несогласованном медицинском вмешательстве принимает консилиум врачей, а если нельзя собрать консилиум, решение принимает лечащий врач.



Анализируя эту норму, Главное экспертное управление указало, что в законопроекте отсутствует четко прописанная процедура принятия такого решения, её сроки и – главное – ответственность за принятое решение.



Также эксперты указали, что понятию «наличие признаков прямой угрозы жизни» пациента нужно дать четкое определение, чтобы исключить возможность трактовать эти слова как кому выгодно и избежать возможных ошибок и злоупотреблений при принятии решений о принудительном медицинском вмешательстве.



В законопроекте №3625 также есть норма о принудительной госпитализации в психиатрические больницы (ст. 13).



По поводу принудительной госпитализации Главное экспертное управление напомнило, что, согласно ч.1 ст. 29 Конституции Украины, «кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність». Также эксперты указывают, что принудительная госпитализация без решения суда противоречит принципам оказания психиатрической помощи, согласованным с международными нормами.



А по этим нормам, госпитализация или лечение не могут проводиться против воли пациента, если он не страдает тяжелыми психическими заболеваниями.



Вот против такого законопроекта протестовали в Кременчуге два правозащитника и один депутат горсовета.



Текст законопроекта и заключение Главного экспертного управления можно посмотреть здесь.





Текст резолюции участников митинга в Кременчуге, Н. Дашко обещала направить её в Кабинет Министров, президенту и в Верховную Раду: