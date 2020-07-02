У центрі Кременчука стукнулися тролейбус та учбова автівка

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Інформації про постраждалих наразі немає

3-го липня у центрі Кременчука стукнулися тролейбус та учбова автівка. ДТП сталася на перехресті вулиць Першотравневої та Небесної Сотні.





Інформації про постраждалих наразі немає.