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У центрі Кременчука стукнулися тролейбус та учбова автівка

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 1 159

 

Інформації про постраждалих наразі немає

3-го липня у центрі Кременчука стукнулися тролейбус та учбова автівка. ДТП сталася на перехресті вулиць Першотравневої та Небесної Сотні.


Інформації про постраждалих наразі немає.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП троллейбус автомобиль
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