Водій Audi А6 на литовській реєстрації втік з місця аварії: шукають очевидців

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ДТП сталася 3 липня близько 13.00 на 80 км автодороги «Полтава-Олександрія»

3-го липня близько 13.00 на 80-му км автодороги державного значення М-22 «Полтава-Олександрія» зіткнулися автомобілі Mazda CX-5 та Audi А6 універсал.





Як повідомила патрульна поліція Кременчука, водій сірої Audi А6 на литовській реєстрації не надав перевагу в русі авто Mazda CX-5, яке рухалося по головній дорозі. Після аварії керманич Audi A6 втік з місця події.





Поліція просить усіх очевидців чи осіб, кому відомі будь-які відомості автопригоди, повідомити на спецлінію «102» та допомогти встановити особу, причетну до ДТП.