Хотите в 35-градусную жару ездить за лекарствами в Полтаву? А они ездят

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 961

Кременчужане с хроническими заболеваниями крови вынуждены ездить за бесплатными лекарствами в Полтаву – и горздрав не собирается менять эту ситуацию.



В редакцию «Телеграфа» обратились две кременчужанки – Наталья Васильевна и Ирина Афанасьевна. У обеих – хронические заболевания крови. По государственной программе обе бесплатно получают препарат гидроксимочевину. Зимой и весной (февраль-май) этого года они получали препарат в кременчугских аптеках, а теперь (с 1 июня) им нужно ездить за ним в Полтаву, в областную клиническую больницу.







Наталья Васильевна рассказала:



– Раньше всё было просто и удобно – я шла к своему семейному врачу, она выписывала рецепт, и с этим рецептом я получала в аптеке на Полтавском проспекте лекарство. А в июне я пришла, а врач вместо рецепта выписала мне направление к городскому гематологу, она принимает во второй поликлинике, пришлось по этой ужасной жаре через весь город ехать на Раковку, а там гематолог тоже не выписала мне рецепт – она сказала, что теперь всё нужно получать через Полтаву и дала направление в областную клиническую больницу. Погода была ужасная, я не рискнула ехать в Полтаву, пришлось пойти и купить препарат за свои деньги. А вот как быть дальше? Он не из дешевых, полторы тысячи стоит, на полтора месяца мне его хватит, а дальше?









Ирине Афанасьевне 76 лет. Кроме хронического заболевания крови у неё серьезные проблемы с сердцем. Ехать самостоятельно в Полтаву она боится. Родственников, которые могли бы съездить с ней, у неё нет. А лекарства ведь нужны. Вот что она рассказала:





– Когда мне наш гематолог не дала рецепт, а сказала, что нужно ехать в Полтаву, я пошла в горздрав, хотела попасть на прием к руководству. Пришла, а там на меня набросилась женщина с криком: как вы сюда попали, что вам здесь нужно?! Я попросила её не кричать, ведь это управление здравоохранения, а не режимный объект, у меня есть вопрос, я с ним пришла. Там так много дверей, и везде написано «главный специалист». С одним таким главным специалистом мне удалось поговорить. Она выслушала, посочувствовала, и сказала, что ничем помочь не может. Посоветовала, если я боюсь одна ездить в маршрутках в Полтаву, оформить доверенность на кого-то из медиков и социальных работников, которые ездят в Полтаву, чтобы они получали лекарство. На этом все советы и закончились. А как дальше быть, я не знаю, я не смогу в таком состоянии ездить в Полтаву, просто не смогу.





Кременчужанки просили выяснить, почему им перестали выдавать бесплатный препарат в Кременчуге и почему за ним теперь нужно ездить в Полтаву.



«ТелеграфЪ» обратился за комментарием к директору ЦПМСП № 3 Марии Чернявской – обе кременчужанки являются пациентками этого центра ПМСП. Мария Андреевна ответила:





– Так, я знаю про цю проблему, знаю, що пацієнтам похилого віку, та й взагалі за станом здоров’я, важко їздити за ліками до Полтави, але так воно організовано в державі, адже ці люди отримують безкоштовні ліки за державними програмами. Наших пацієнтів лікар-гематолог вносить до реєстру і передає ці дані до всеукраїнського реєстру осіб із захворюваннями крові. Держава виділяє кошти на ліки для таких пацієнтів, ці ліки йдуть на область, а обласний департамент розподіляє їх по усій області – це ж не лише кременчужани їздять за ліками до Полтави, з інших населених пунктів теж люди туди їдуть. Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб це питання було врегульовано на користь пацієнтам, і їм би не доводилося їздити до Полтави, я навіть впевнена, що міськздороввідділ намагався це зробити.





Мы спросили, почему же зимой и весной пациенты получали бесплатные лекарства в Кременчуге? Директор ЦПМСП ответила:





– Це через тендери. Держава проводить тендери на закупівлю цих ліків, а це нешвидка процедура, вона триває по 2-3 місяці. Тому у місті прийняли таке рішення – щоб наші пацієнти не залишилися без лікарських засобів поки тривають тендери, їх закуповували за кошти міського бюджету. Так було взимку і навесні, а вже зараз, коли тендери проведені і ліки закуплені, ми ж не можемо дублювати державу і знову купувати їх за міські кошти. Тому так.





«ТелеграфЪ» также получил ответ руководителя кременчугского горздрава Максима Середы. Чиновник написал:





Максим Середа





– В місті 77 хворих, які стоять на обліку з хронічними захворюваннями крові. З них 40 особам призначено Гідроксисечовину. Цей препарат є в переліку лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету. Його завжди видавали тільки в області. Деякий час, коли були проблеми з державними закупівлями МОЗ, препарат шляхом перерозподілу коштів з інших потреб закуповували за рахунок міського бюджету. Це був вимушений крок. Наразі препарат є в достатній кількості в обласній лікарні, але видається тільки після консультації обласного гематолога один раз на квартал. Тому пацієнти мають приїздити до Полтави. Такий механізм діє по всій державі.





«ТелеграфЪ» поинтересовался, нельзя ли изменить такую неудобную для пациентов ситуацию?

3 июля на заседании исполкома мы адресовали руководителю горздрава вопрос – не хочет ли горздрав облегчить жизнь кременчугским пациентам с заболеваниями крови, и договориться с областным департаментом здравоохранения, чтобы бесплатные препараты поступали из области в кременчугские аптеки и пациенты могли получить их в городе, не ездя в Полтаву?



Чиновник ответил:





– Я вже пояснював “Телеграфу” ситуацію, і пояснюю знову – така практика по всій країні. МОЗ сам проводить закупівлю препаратів, їх доставляють у Полтавський обласний департамент охорони здоров’я, звідти в обласну клінічну лікарню, де їх отримують пацієнти після огляду обласного гематолога. Тобто мова не лише про придбання препаратів, а й про огляд фахівця. Такі пацієнти мають перебувати під наглядом фахівців третинної ланки – обласного гематолога зокрема. Вони здають тут, у Кременчуці, розгорнутий аналіз крові і раз на квартал їдуть з ним до Полтави, де їх оглядає гематолог і за його направленням їм видать лікарські засоби.





Вот собственно и всё. Горздрав не намерен решать проблему пациентов. 76-летней кременчужанке придется либо ездить каждые два месяца в Полтаву, либо покупать препарат за свои деньги (1300-1500 грн упаковка) – если сил доехать не будет. Кроме неё, ездить в Полтаву придется ещё 39 кременчугским пациентам с хроническими заболеваниями крови, которым виписан этот препарат.