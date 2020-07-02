У нардепа Шаповалова было две новые машины – теперь стало три

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 647

И боулинг с баром у него тоже есть

Кременчугский нардеп Шаповалов купил третью машину. Информацию об этой покупке он внес в декларацию («повідомлення про суттєві зміни»).



2 июля нардеп купил BMW 520d xDrive/G 30. Автомобиль 2019 года выпуска. Задекларированная стоимость – 1 млн. 499 тыс. 200 грн.



Ранее в декларации за 2019 год Шаповалов указал покупку двух автомобилей – AUDI А6 (год выпуска 2015) и BMW X7 M50i/G07 (год выпуска 2019). AUDI обошлась ему в 1 013 000 грн, BMW – в 3 256 972 грн.



Таким образом было у нардепа два автомобиля, стало три.

А ещё у нардепа появился собственный боулинг с баром – об этом мы писали раньше.