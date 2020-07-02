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Кременчук

Пекельна спека: на вікенд температура «підстрибне» до гарячих +36°С

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 893

 

Високі температури протримаються у місті до середини наступного тижня

Цими вихідними Кременчук чекає пекельна спека – у суботу температура «підстрибне» до гарячих +36°С. Високі температури не дадуть кременчужанам перевести подих – і розпікатимуть місто до середини наступного тижня.


 

За даними Ventusky, на вікенд Кременчук накриє хвиля спеки: стовпчики термометрів покажуть від +21°С до рекордних +36°С. Крім того, у місті буде ще й вітряно – наприклад, у неділю, 5 липня, сила вітру досягне 17 км/годину. Без опадів.


 

Gismeteo також прогнозує гарячі вихідні, проте ще й обіцяє грози та короткочасні дощі. Максимум повітря у найближчі два дні прогріється до +34°С.


 

За інформацією Sinoptik, температурні показники на вікенд становитимуть від +21°С до +34°С. Також цей погодний портал попереджає про високу пожежну небезпеку у суботу, 4 липня, тож будьте обережні. Вихідні дні пройдуть без опадів, але у неділю, 5 липня, увесь день зберігатиметься хмарна погода.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз жара лето гроза
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