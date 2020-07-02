В Полтаве в офис партии ОПЗЖ бросили гранату: пострадала сотрудница

По словам депутата Ильи Кивы, девушка-секретать чудом осталась жива, потому что вышла в другую комнату, иначе бы погибла
3 июля в окно офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», который находится в Полтаве на улице Пушкина, 88, бросили гранату. Информацию об инциденте опубликовал в Фейсбуке народный депутат Илья Кива.
Он заявил, что к нападению могут быть причастны националистические организации, поскольку ранее от них неоднократно поступали угрозы.
Позднее нардеп сообщил: следствие установило, что теракт в офисе ОПЗЖ в Полтаве был произведён боевой гранатой РГД-5.
В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только, что представители националистических групп бросили гранату.Gepostet von Илья Кива am Freitag, 3. Juli 2020
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По информации Департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА, 22-летнюю полтавчанку, помощника народного депутата, после взрыва ручной гранаты госпитализировали в Первую городскую клиническую больницу Полтавы.
Ей поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб правых кисти и голени. Состояние здоровья пострадавшей - удовлетворительное.