В Полтаве в офис партии ОПЗЖ бросили гранату: пострадала сотрудница

Сьогодні, 08:53 Переглядів: 846

По словам депутата Ильи Кивы, девушка-секретать чудом осталась жива, потому что вышла в другую комнату, иначе бы погибла

3 июля в окно офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», который находится в Полтаве на улице Пушкина, 88, бросили гранату. Информацию об инциденте опубликовал в Фейсбуке народный депутат Илья Кива.





В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только что представители националистических групп бросили гранату. Инцидент произошел в светлое время суток – интересный момент, – написал нардеп.





Он заявил, что к нападению могут быть причастны националистические организации, поскольку ранее от них неоднократно поступали угрозы.





- В наш офис в Полтаве была брошена граната. Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла, - сказал Кива в эфире телеканала NewsOne.





Позднее нардеп сообщил: следствие установило, что теракт в офисе ОПЗЖ в Полтаве был произведён боевой гранатой РГД-5.





В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только, что представители националистических групп бросили гранату. Gepostet von Илья Кива am Freitag, 3. Juli 2020





Дополнено:





По информации Департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА, 22-летнюю полтавчанку, помощника народного депутата, после взрыва ручной гранаты госпитализировали в Первую городскую клиническую больницу Полтавы.





Ей поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб правых кисти и голени. Состояние здоровья пострадавшей - удовлетворительное.