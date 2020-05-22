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Кременчук, Політика

У Шаповалова появился свой боулинг и 67 миллионов наличными. Боулинг с баром

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 846 Коментарів: 9

 

Кременчугский нардеп опубликовал декларацию

Кременчугский нардеп Юрий Шаповалов опубликовал декларацию за 2019 год.


Сперва о хорошем – у нардепа появилось 24 025 193 гривны наличными и 1 620 000 долларов, тоже наличными (вместе в национальной валюте – 67 млн. грн.).


Но совершенно непонятно, где он их хранит – собственной квартиры у него до сих пор нет (это о плохом). Есть скромный гостиничный номер в депутатском отеле «Киев» – площадь номера 16,90 кв.м., тут такую гору наличных не спрячешь ни за обоями, ни в бачке унитаза.


В декларации нардепа фигурирует только одна все та же квартира, где он зарегистрирован, и которой владеет его мама Лидия Федоровна Шаповалова. Площадь квартиры – 38,9 кв.м. Тоже маловато места, чтобы распихать по углам 24 миллиона гривен.


Беда в том, что и у жены Шаповалова Евгении, согласно декларации, тоже нет собственной квартиры или дома. Есть лишь две земельные делянки – 1000 и 501 кв.м.


Совершенно непонятно, где молодая семья с двумя детьми живет – ну не в 16-метровом же гостиничном номере, и не на пустых земельных делянках.



Правда в 2019 году у Шаповалова появился боулинг клуб с баром. Тут площадь приличная – 2 319 кв.м., вполне можно разместиться. Но жить с детьми в боулинге с баром как-то непедагогично.


Ещё о хорошем. В 2019 году у нардепа Шаповалова появилось два новых автомобиля – AUDI А6 (год выпуска 2015) и BMW X7 M50i/G07 (год выпуска 2019). AUDI обошлась нардепу в 1 013 000 грн, BMW – в 3 256 972 грн.


И ещё о хорошем. В 2019 году нардеп удачно продал ТОВ «АТБ-Маркет» недвижимость и получил за это 21 784 263 грн.


В общем, всё хорошо у нардепа Шаповалова – машины есть, наличные есть, вклады в банках есть – 2 264 501 грн., 1 008 693 грн., и ещё по мелочи (153 124 грн., 644 евро, 58 долларов и др.).


Чуть не забыли – на посту народного депутата Украины Шаповалов в 2019 году заработал 542 720 гривен. Зарплата у него поменьше, чем у жены Евгении – она в 2019-м заработала 970 065 гривен.


Полный текст декларации нардепа Шаповалова за 2019 год можно посмотреть здесь.

8
Автор: Лариса Артеменко
Теги: деньги золото партии зарплата нардепа доллары банковские вклады BMW X7 AUDI А6 слуга народа Кременчуг скромный труженик нардеп Шаповалов наличка декларация о доходах

Коментарі: 9

75
andre2102:
Сьогодні, 09:20

тут без НАБУ И СБУ не обойтись, а есче напишите про его сына,тот тоже машины меняет как перчатки


26 2
4 342
Туся:
Сьогодні, 09:34

 Що сказати. Не надриваючи пупок, ну наприклад, заробітками на збиранні поляцької полуниці, чи підмиванні італійських старчечих гузнів, отак собі сидячи в затишному креслі, сколотити отакий статок! Молодець.  Мені б у нього повчитися! 



 Так матусі він ніби придбав новеньку квартиру на Водоканалі по Щорса в нових будинках, де був дормашівський дитячий садок.


14 3
220
euroexpert:
Сьогодні, 09:36

Так мы же все стали жить лучше, "покращення з первого дня" и  " покинчення з биднистю" . Голосую за Шаповалова . Пусть он всегда будет нашим депутатом .


9 4
30
нафаня-сан:
Сьогодні, 10:03

Зеленский же сказал, что с бедностью будет покончено. Вот он и начал воплощать свои планы по борьбе с бедностью, с депутатов, для примера. Чтоб его избиратели увидели наглядно, что каждый из них может стать богатым.


18 5
34
Александр Кириленко:
Сьогодні, 11:01

ну и что ,что у него зарплата меньше жены, это показатель?)


1 11
27
Марина Василенко:
Сьогодні, 11:05

Мне раньше нравилось читать телеграфъ, но сейчас понимаю, что газета опускается к уровню сплетен. 

 


3 16
194
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 11:25

Что??? Земельные "делянки"????laughing

Участки, дорогие журналисты, земельные участки!


2 5
289
stronzo:
Сьогодні, 11:36

Статья 78. Народные депутаты Украины не могут заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности).

 

Если Шапик при годовом окладе в 500 тысяч, показал в итоге 67 лямов (и это лишь то, что он решил задекларировать) и при этом не нарушил 78 статью, то видимо это поступления от продажи автобиографического бестселлера "Бездомный миллионер", что попадает под предоподавательскую и творческую деятельность laughing 


4 0
91
Piton78:
Сьогодні, 11:40

Який безхатченко прямо сльози починають душити. А безхатченкам без боулінгу просто ніяк, а автомобілі просто необхадні, їздити по мусорним бачкам шаритися))) Всі б так бідували. І тепер скажіть звідки ж різниця між зарплатою і прибутками? Ковбасні обїдки продавав?


3 0

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