У Шаповалова появился свой боулинг и 67 миллионов наличными. Боулинг с баром

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 846 Коментарів: 9

Кременчугский нардеп Юрий Шаповалов опубликовал декларацию за 2019 год.



Сперва о хорошем – у нардепа появилось 24 025 193 гривны наличными и 1 620 000 долларов, тоже наличными (вместе в национальной валюте – 67 млн. грн.).



Но совершенно непонятно, где он их хранит – собственной квартиры у него до сих пор нет (это о плохом). Есть скромный гостиничный номер в депутатском отеле «Киев» – площадь номера 16,90 кв.м., тут такую гору наличных не спрячешь ни за обоями, ни в бачке унитаза.



В декларации нардепа фигурирует только одна все та же квартира, где он зарегистрирован, и которой владеет его мама Лидия Федоровна Шаповалова. Площадь квартиры – 38,9 кв.м. Тоже маловато места, чтобы распихать по углам 24 миллиона гривен.



Беда в том, что и у жены Шаповалова Евгении, согласно декларации, тоже нет собственной квартиры или дома. Есть лишь две земельные делянки – 1000 и 501 кв.м.





Совершенно непонятно, где молодая семья с двумя детьми живет – ну не в 16-метровом же гостиничном номере, и не на пустых земельных делянках.







Правда в 2019 году у Шаповалова появился боулинг клуб с баром. Тут площадь приличная – 2 319 кв.м., вполне можно разместиться. Но жить с детьми в боулинге с баром как-то непедагогично.



Ещё о хорошем. В 2019 году у нардепа Шаповалова появилось два новых автомобиля – AUDI А6 (год выпуска 2015) и BMW X7 M50i/G07 (год выпуска 2019). AUDI обошлась нардепу в 1 013 000 грн, BMW – в 3 256 972 грн.



И ещё о хорошем. В 2019 году нардеп удачно продал ТОВ «АТБ-Маркет» недвижимость и получил за это 21 784 263 грн.





В общем, всё хорошо у нардепа Шаповалова – машины есть, наличные есть, вклады в банках есть – 2 264 501 грн., 1 008 693 грн., и ещё по мелочи (153 124 грн., 644 евро, 58 долларов и др.).



Чуть не забыли – на посту народного депутата Украины Шаповалов в 2019 году заработал 542 720 гривен. Зарплата у него поменьше, чем у жены Евгении – она в 2019-м заработала 970 065 гривен.



Полный текст декларации нардепа Шаповалова за 2019 год можно посмотреть здесь.