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Операция «Локализация»: зачем нардепы собрались на КВСЗ (дополняется)

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 3 268 Коментарів: 2

 

Кременчугские машиностроители представили свою продукцию

9 июля на территории Крюковского вагонзавода проходит выездное заседание экономического комитета Верховной Рады. На нём присутствуют директора машиностроительных предприятий Украины, глава Полтавской ОГА Синегубов, мэр Малецкий и нардеп Мовчан.


 


Речь идёт о проектах постановы Верховной Рады об обязательной локализации производства при госзакупках, то есть о предоставлении преференций украинским производителям.


Свою продукцию гостям представили АвтоКрАЗ и «Альфатекс», выпускающий дорожную технику на шасси МАЗ.

Представляя свою технику, директор «Альфатекса» Николай Корецкий заявил, что завод больше на работает с КрАЗом из-за того, что те сорвали контракт. Сейчас они судятся за деньги.


Гостям показывают цех вагоностроения


 
Экскурсия в цех пассажирского вагоностроения




Здесь же представлена продукция Полтавского турбомезанического завода, которая идёт на экспорт, в том числе и в Европу - Польшу, Болгарию и т.д.


 

Макет турбины


 

Свою продукцию представило предприятие Хартрон-Экспресс - это электроника для машиностроения


 

Гостям показывают экспресс ДПКр-3 и пассажирские вагоны


 

Вагон-ресторан


 

Сейчас проходит брифинг, где машиностроители и соавторы законопроекта - нардепы Роксолана Пидласа (в красном, - ред.) и Дмитрий Киселевский - говорят о его преимуществах. Здесь же присутствует экс-министр экономики Тимофей Милованов, он сейчас руководит Киевской школы экономики, которая выступила с критикой законопроекта №3739 о локализации.


 


Малецкий предложил, а на КВСЗ поддержали, назвать поезд «Роксоланой», в честь Пидласой, если законопроект примут.

Глава федерации работодателей Дмитрий Олейник и экс-министр экономики Тимофей Милованов поспорили о законопроекте. Милованов уверен, что законопроект приведет к убыткам, а эффективности иметь не будет. Он назвал законопроект о локализации лечением симптомов, а не болезни. И отметил, что у промышленников было 30 лет, чтобы развивать производство и конкурировать на рынках. Кроме того, Милованов отметил, что законопроект не сработает, так как в Украине нет долгосрочного планирования закупок. На это нет денег и придется брать кредиты в европейских банках и проводить закупки на их условиях - вне Prozorro и у европейских производителей. По мнению Милованова, нужно лечить болезнь, а не симптомы и планировать долгосрочные закупки, тогда это будет реальной поддержкой отечественных производителей.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КВСЗ КВБЗ машиностроители локалізація
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

1 309
shtai:
Сьогодні, 12:12

Расскажите пожалуйста про "Альфатекс": где находится их сборочное производство, сколько людей у них работает и т.д.? Очень интересно узнать про это предприятие. Тендеры они выигрывают, а мы про них ничего не знаем.


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97
Serpan:
Сьогодні, 12:23

Цитата: shtai

Расскажите пожалуйста про "Альфатекс": где находится их сборочное производство, сколько людей у них работает и т.д.? Очень интересно узнать про это предприятие. Тендеры они выигрывают, а мы про них ничего не знаем.

По сути они барыжки-перекупы. Супер компания в сарайчике, 5 человек начальства и 3 слесаря. Ранее, львиная доля всех Кразов уходила через них, особенно в Россию. Откат давали хороший или кумовство. Сейчас торгуют всем подряд, могут поставить на шасси установку по вашему заказу или притянут коммунальную технику и продадут с наценкой 300% (случай с ШРБУ и дорожной фрезой все помнят  :) ). Юридически - частная лавочка с уставным капиталом 0,00 грн . Не верите, Код ЕГРПОУ 30481196   гугл вам в помощь


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