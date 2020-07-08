9 июля на территории Крюковского вагонзавода проходит выездное заседание экономического комитета Верховной Рады. На нём присутствуют директора машиностроительных предприятий Украины, глава Полтавской ОГА Синегубов, мэр Малецкий и нардеп Мовчан.
Речь идёт о проектах постановы Верховной Рады об обязательной локализации производства при госзакупках, то есть о предоставлении преференций украинским производителям.
Свою продукцию гостям представили АвтоКрАЗ и «Альфатекс», выпускающий дорожную технику на шасси МАЗ.
Представляя свою технику, директор «Альфатекса» Николай Корецкий заявил, что завод больше на работает с КрАЗом из-за того, что те сорвали контракт. Сейчас они судятся за деньги.
Гостям показывают цех вагоностроения
Экскурсия в цех пассажирского вагоностроения
Здесь же представлена продукция Полтавского турбомезанического завода, которая идёт на экспорт, в том числе и в Европу - Польшу, Болгарию и т.д.
Макет турбины
Свою продукцию представило предприятие Хартрон-Экспресс - это электроника для машиностроения
Гостям показывают экспресс ДПКр-3 и пассажирские вагоны
Вагон-ресторан
Сейчас проходит брифинг, где машиностроители и соавторы законопроекта - нардепы Роксолана Пидласа (в красном, - ред.) и Дмитрий Киселевский - говорят о его преимуществах. Здесь же присутствует экс-министр экономики Тимофей Милованов, он сейчас руководит Киевской школы экономики, которая выступила с критикой законопроекта №3739 о локализации.