Операция «Локализация»: зачем нардепы собрались на КВСЗ (дополняется)

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 3 268 Коментарів: 2

9 июля на территории Крюковского вагонзавода проходит выездное заседание экономического комитета Верховной Рады. На нём присутствуют директора машиностроительных предприятий Украины, глава Полтавской ОГА Синегубов, мэр Малецкий и нардеп Мовчан.









Речь идёт о проектах постановы Верховной Рады об обязательной локализации производства при госзакупках, то есть о предоставлении преференций украинским производителям.



Свою продукцию гостям представили АвтоКрАЗ и «Альфатекс», выпускающий дорожную технику на шасси МАЗ.



Представляя свою технику, директор «Альфатекса» Николай Корецкий заявил, что завод больше на работает с КрАЗом из-за того, что те сорвали контракт. Сейчас они судятся за деньги.





Гостям показывают цех вагоностроения







Экскурсия в цех пассажирского вагоностроения











Здесь же представлена продукция Полтавского турбомезанического завода, которая идёт на экспорт, в том числе и в Европу - Польшу, Болгарию и т.д.





Макет турбины





Свою продукцию представило предприятие Хартрон-Экспресс - это электроника для машиностроения





Гостям показывают экспресс ДПКр-3 и пассажирские вагоны





Вагон-ресторан





Сейчас проходит брифинг, где машиностроители и соавторы законопроекта - нардепы Роксолана Пидласа (в красном, - ред.) и Дмитрий Киселевский - говорят о его преимуществах. Здесь же присутствует экс-министр экономики Тимофей Милованов, он сейчас руководит Киевской школы экономики, которая выступила с критикой законопроекта №3739 о локализации.





Малецкий предложил, а на КВСЗ поддержали, назвать поезд «Роксоланой», в честь Пидласой, если законопроект примут.Глава федерации работодателей Дмитрий Олейник и экс-министр экономики Тимофей Милованов поспорили о законопроекте. Милованов уверен, что законопроект приведет к убыткам, а эффективности иметь не будет. Он назвал законопроект о локализации лечением симптомов, а не болезни. И отметил, что у промышленников было 30 лет, чтобы развивать производство и конкурировать на рынках. Кроме того, Милованов отметил, что законопроект не сработает, так как в Украине нет долгосрочного планирования закупок. На это нет денег и придется брать кредиты в европейских банках и проводить закупки на их условиях - вне Prozorro и у европейских производителей. По мнению Милованова, нужно лечить болезнь, а не симптомы и планировать долгосрочные закупки, тогда это будет реальной поддержкой отечественных производителей.