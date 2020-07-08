З України до Канади заборонили імпортувати цуценят через червневий «мертвий рейс»

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Рішення залишатиметься чинним, поки CFIA не переконається, що виконуються умови імпорту та міжнародні стандарти і тварини подорожуватимуть безпечно

Канада заборонила імпорт цуциків з України після червневого рейсу МАУ, на якому виявили десятки мертвих тварин. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на офіційний сайт уряду Канади.





- Канадська агенція з контролю за якістю харчових продуктів (CFIA) серйозно ставиться до завдання захищати тварин. Після розслідування, проведеного агенцією з приводу значної партії цуценят з України, агенція вирішила скасувати дозвори на імпорт будь-яких цуценят для продажу віком до 8 місяців з України. З 6 липня CFIA більше не видаватиме нових дозволів на імпорт собак для продажу віком до 8 місяців з України, - наголошується в публікації на сайті уряду Канади.





Рішення залишатиметься чинним, поки CFIA не переконається, що виконуються умови імпорту та міжнародні стандарти і тварини подорожуватимуть безпечно.





Нагадаємо, минулого місяця до Торонто (Pearson International Airport) літаком МАУ було доправлено близько 559 собак і 89 котів, які були розміщені в 337 клітках. Всі вони мали комерційне призначення, за винятком одного, який летів з пасажиром. По прильоту 39 французьких бульдогів виявились мертвими, а ще десятки були серйозно хворі.





Тоді авіакомпанія МАУ наклала ембарго на перевезення тварин літаками Boeing 767 і почала службове розслідування, на час якого усунула керівника дирекції з вантажоперевезень і логістики.

