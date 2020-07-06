У ЄС виступили з критикою проєктів про локалізацію закупівель, який лобіює КВБЗ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 914 Коментарів: 3

Позиція Євросоюзу: проєкт Постанови ВР щодо локалізації виробництва та запропоновані зміни до Закону «Про публічні закупівлі» є дискримінаційними і такими, що порушують міжнародні зобов’язання України

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас направив лист голові ВР та прем’єр-міністру України, де висловив позицію Євросоюзу щодо проєкту Постанови КМУ «Деякі питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» і проєкту Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі». Неофіційний переклад листа опублікувало видання «Наші гроші». Ставлення ЄС до проєктів, які винесені на публічне обговорення – негативне.





Йдеться про документи, якими уряд хоче запровадити вимогу локалізації виробництва в галузі машинобудування при здійсненні державних закупівель. Тобто введення нецінового критерію під час проведення тендерів. Нагадаємо, Мінекономрозвитку пропонує додати у систему Prozorro критерій «локалізація» для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної. Ці зміни до законодавства активно лобіює керівництво Крюківського вагонобудівного заводу. Як ми повідомляли раніше, на останній сесії Кременчуцької міської ради з подачі депутата Олександра Плескуна (він працює на КВБЗ) депутати більшістю проголосували за звернення до ВР та Кабміну на підтримку змін до законодавства, які узаконять вимогу локалізації на тендерах. Звернення представили як таке, що має на меті підтримку вітчизняного виробника.









Наразі ж представник Євросоюзу Матті Маасікас нагадує Україні про міжнародні зобов’язання та висловлює «серйозну занепокоєність» проєктом Постанови КМУ про локалізацію «з приводу його сумісності зі зобов’язаннями України щодо державних закупівель у межах Угоди про асоціацію Україна-ЄС і Угоди СОТ про державні закупівлі».





Так само в ЄС занепокоєні Проєктом Закону № 3937 про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі».





«Цей законопроєкт запроваджує вимоги локалізації виробництва для значного переліку промислових товарів і транспортних засобів строком на 10 років, що за нашою оцінкою також порушуватиме ст. IV Угоди СОТ і ст. 151 (1) Угоди про асоціацію. Це не лише підриває основоположні принципи рівного ставлення і недискримінації, але й, беручи до уваги ступінь локалізації, що вимагається законопроектом (до 60%), de facto позбавляє закордонну продукцію можливості участі в закупівлях у цих галузях», - зазначає в листі Матті Маасікас.







Представник Євросоюзу дав зрозуміти, що фінансові інституції ЄС на надаватимуть підтримку проєктам, до яких ставиться обов’язкова вимога локалізації виробництва:





«Крім того, наскільки ми розуміємо, законопроєкт вимагає, щоб Кабінет Міністрів забезпечив запровадження такого ж рівня ступеню локалізації у майбутніх закупівлях, пов’язаних з проєктами, що фінансуються міжнародними фінансовими установами, такими як Європейський інвестиційний банк. У цьому відношенні ми хотіли б підкреслити, що ці вимоги можуть мати серйозний негативний вплив на майбутню діяльність таких інституцій в Україні та відповідну підтримку ЄС».





Україні нагадали про репутаційні ризики у відносинах з міжнародною спільнотою в разі запровадження локалізації як обов’язкової умови в закупівлях:





«Запровадження дискримінаційних заходів, як це передбачено проєктом Постанови за Проєктом Закону №3937, поставить під сумнів ці досягнення як у світлі відносин з ЄС, так і у контексті Угоди СОТ про державні закупівлі. У стосунку до Угоди СОТ про державні закупівлі це порушить її принципи, а, відповідно, також створить ризик для доступу України до ринку державних закупівель. До того ж, буде завдано серйозної шкоди репутації країни, вибудованій з іншими Сторонами Угоди СОТ».



Повний текст листа представника Євросоюзу – на сайті видання «Наші гроші» .





Нагадаємо, раніше ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (Transparency International Ukraine) та низка громадських організацій, які займаються моніторингом публічних закупівель та виявляють порушення, закликали уряд «зупинити відкат закупівельної реформи».