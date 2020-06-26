Кременчуцькі депутати просять про переваги на тендерах для вітчизняних виробників

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Сесія міськради підтримала звернення до вищих органів влади про закупівлю техніки за умови локалізації машинобудівного виробництва в Україні

25 червня на сесії Кременчуцької міськради депутати більшістю голосів підтримали звернення до Президента України, Верховної Ради, КМУ, Мінекономрозвитку щодо підтримки проєкту урядової постанови «Деякі питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва».





Йдеться про впровадження нецінового критерію для оцінки тендерних пропозицій учасників: перевага надаватиметься постачальнику техніки, яка має локалізацію виробництва в Україні. Так, Мінекономрозвитку пропонує додати у систему Prozorro критерій «локалізація» для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.









Ініціатива заяви належить депутату міськради, голові бюджетної комісії Олександру Плескуну (на фото) - його місце роботи – КВБЗ. У міській раді троє депутатів-вагонників. Керівництво Крюківського вагонзаводу неодноразово виступало за вимогу включати до тендерної документації вимогу про локалізацію виробництва, і депутат-вагонник у раді просуває інтереси підприємства.









«Невиважені рішення державних монополій та підприємств щодо закупівлі техніки по імпорту, яку Україна спроможна створювати та виготовляти самостійно, призводять до критичних витрат валютних доходів держави. Останнім прикладом такого недержавницького підходу, зокрема при закупівлі складної техніки є рішення тендерного комітету Харківського метрополітену щодо присудження контракту на постачання вагонів метро китайському постачальнику CRRC та ведення переговорів Укрзалізницею з корейською компанією Хюндай щодо фінансування закупівлі електропоїздів», - у зверненні використані аргументи КВБЗ, які раніше лунали в прес-релізах підприємства.





Стиль звернення, яке ухвалили кременчуцькі депутати аж занадто емоційний. У ньому двічі фігурує слово «зубожіння» з лексикону Юлії Тимошенко. На думку депутатів, ухвалення постанови про підтримку локалізації «зупинить розвал національної економіки, промисловості та зубожіння українського народу, а також сприятиме реалізації урядових програм по виходу із кризи» і забезпечить розвиток машинобудівної галузі в Україні.





Повний текст звернення можна завантажити тут:





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Що ж саме підтримали депутати?

А тепер розберемося у суті звернення. Фактично йдеться про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі», які дозволять вітчизняним виробникам (або продукції, яка частково локалізована в Україні) отримувати перевагу під час тендерів, навіть якщо ціна на товар буде неадекватно високою. Це як купувати в кума, бо він свій, і його не хочеться образити, і при цьому закрити очі на те, що кум «задирає» ціну на товар.





Так само емоційно підписанти цькують тих, хто має іншу точку зору стосовно локалізації. Зокрема, ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» за її публічну заяву, називаючи громадських активістів «псевдо патріотами» (мовою оригіналу). І зазначаючи, що «громада міста Кременчука обурена» цією заявою та спробою заблокувати ухвалення постанови про локалізацію.





Оскільки дане твердження є маніпулятивним, і (ми певні) більшість кременчужан нічого не чула про заяву «Трансперенсі», про наведені в ній агрументи – більш докладно.





Корупційні ризики ініціативи уряду та кременчуцьких депутатів

«Трансперенсі Інтернешнл Україна» (Transparency International Ukraine) та низка громадських організацій, які займаються моніторингом публічних закупівель та виявляють порушення, закликала уряд «зупинити відкат закупівельної реформи». Автори заяви апелюють тим, що така редакція закону суперечить головному принципу ProZorro – рівним правилам гри на ринку. Крім того, як зазначено в заяві, проєкт урядової постанови «суперечить чинному законодавству і міжнародним зобов’язанням України, а також містить корупційні ризики».





«Впровадження локалізації негативно позначиться на конкуренції та призведе до подорожчання закупівель. Якщо на тендері будуть пропонувати іноземний товар, дешевший за вітчизняний, переможцем стане продукт з національною локалізацією. Переплата буде сягати до 30 відсотків, а питання якості відходить на другий план.

Ця ініціатива порушує міжнародні зобов’язання, які Україна взяла в межах Угоди про асоціацію з ЄС та Угоди про Державні закупівлі в межах СОТ. Відповідно до них, Україна не має віддавати перевагу будь-яким учасникам публічних закупівель та забезпечити «рівні правила гри» в закупівлях як для іноземних, так і вітчизняних компаній», - цитуємо заяву.







Автори заяви звертають увагу на непрозорий механізм підтвердження ступеня локалізації: виробник має надати у Мінекономрозвитку визначений перелік документів. Саме міністерство буде розраховувати та підтверджувати ступінь локалізації. Однак інформація, яку подає заявник, не підлягає розголошенню.





«Насамкінець — проєкт постанови не містить економічного обґрунтування. По-перше, позитивний вплив на галузь не підтверджено ніякими розрахунками. По-друге, варто було б оцінити і додаткове навантаження на бюджет, якщо державні замовники будуть змушені закуповувати дорожчу вітчизняну техніку»,- йдеться у заяві Трансперенсі.





І нарешті, хіт: кременчуцькі депутати пропонують змінити угоду з ЄС

Контраргументів на те, що урядова Постанова суперечить угоді з ЄС, Кременчуцька міськрада (читай – депутати з вагонзаводу) не знайшла. Проте знайшла інший лайфхак: тоді треба змінити угоду з ЄС!





«Безперечно, Кременчуцька міська рада підтримує вектор руху в Європу та просування української продукції в європейський ринок але, є фактом, що за 6 років виконання Україною умов Угоди про асоціацію з ЄС та Угоди про державні закупівлі в межах СОТ, від’ємне сальдо торгівельного балансу тільки збільшується. Технічні регламенти ЄС в Україні впроваджуються повільно. Тобто рівноправність сторін за зазначеними угодами є сумнівною. Очевидно, що для виконання урядових програм по виходу із кризи вже сьогодні необхідно ініціювати аналіз та перегляд умов зазначених угод», - цитата зі звернення.







Хвилиночку, а хто ж винен в тому, що «технічні регламенти ЄС в Україні впроваджуються повільно»? Хіба ЄС має впроваджувати регламенти на українських заводах, а не самі виробники?





І наостанок: нам видається дуже сумнівним, що відсутність рівної конкуренції з іноземними виробниками сприятиме зупиненню «зубожіння» - тобто росту зарплат наимашинобудівних підприємствах в Україні.



