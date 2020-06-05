Крюковский вагонзавод обжаловал победу китайской компании в Харькове

Конкурс на поставку вагонов метро выиграла китайская компания CRRC с разницей в цене с КВСЗ менее чем в 1%
КВСЗ обжаловал тендер на поставку 8 поездов для харьковского метро с финансированием Европейского инвестиционного банка. Конкурс выиграла китайская компания CRRC с разницей в цене с КВСЗ менее чем в 1%. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава набсовета КВСЗ Владимир Приходько.
По словам Приходько, КВСЗ уже направил жалобу в тендерный комитет с предложением пересмотреть свое решение, а также жалобу в штаб-квартиру ЕИБ в Люксембурге.
Пресс-служба КВСЗ в свою очередь отмечает: правилами банка предусмотрено, что заемщики могут предоставлять 15% преференции для местного поставщика товаров, т.е. для национального производителя, который обеспечивает минимум 30% локализации.
Также пресс-служба сообщает, что качество китайских вагонов метро зачастую оставляет желать лучшего.