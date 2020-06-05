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Крюковский вагонзавод обжаловал победу китайской компании в Харькове

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 1 598

 

Конкурс на поставку вагонов метро выиграла китайская компания CRRC с разницей в цене с КВСЗ менее чем в 1%

КВСЗ обжаловал тендер на поставку 8 поездов для харьковского метро с финансированием Европейского инвестиционного банка. Конкурс выиграла китайская компания CRRC с разницей в цене с КВСЗ менее чем в 1%. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава набсовета КВСЗ Владимир Приходько.


- Заявки на участие в тендере на поставку этих поездов метро, который был объявлен в прошлом году на ожидаемую сумму EUR45 млн, подали КВСЗ и CRRC, однако победителем была признана китайская компания. Но при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов из харьковского горбюджета, - пояснил он.


По словам Приходько, КВСЗ уже направил жалобу в тендерный комитет с предложением пересмотреть свое решение, а также жалобу в штаб-квартиру ЕИБ в Люксембурге. 

 
Пресс-служба КВСЗ в свою очередь отмечает: правилами банка предусмотрено, что заемщики могут предоставлять 15% преференции для местного поставщика товаров, т.е. для национального производителя, который обеспечивает минимум 30% локализации.


- Предложение о такой преференции в условия тендера прописывает покупатель, однако Харьковский метрополитен ею не воспользовался. Почему в Одессе, где объявили тендер на закупку трамваев за средства того же ЕИБ, предусмотрена преференция 15% для отечественного производителя, а в Харькове другой подход?, - подчеркивается в сообщении на сайте КВСЗ.


Также пресс-служба сообщает, что качество китайских вагонов метро зачастую оставляет желать лучшего.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: kvsz.com
Теги: КВСЗ КВБЗ вагонзавод
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