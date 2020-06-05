Розвідник Сова отримав крила - машину взули й відремонтували

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 0

Військослужбовець, розвідник з Кременчука з позивнним «Сова» отримав відремонтований автомобіль. Кременчужани змогли за короткий термін зібрати необхідні кошти, щоб відремонтувати машину дивізії, яка не лише виконує бойові завдання, а й перевозить поранених. До речі, машина двічі побувала під обстрілами.









Дякуємо небайдужим кременчужанам, які відгукнулися й допомогли взути авто розвідника. Особлива подяка Левченку Назару, Заліській Л.М. та Оникій Олені.









- Питання вирішено! Станом на 03.06.2020 машина розвідників повністю взута і готова до несення служби – аж до Перемоги!

Blue/Yellow for Ukraine, Jonas Ohman, Irene Melentyeva, Владимир Поляков, Татьяна Круглий, ви неймовірні люди! Сьомий рік йде війна. Сьомий рік не зупиняючись, волонтери не тільки України, а й братських держав єднають сили, досвід, потужності – все для допомоги фронту! Дякуємо, Литва! - повідомилу в ГО Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.