Розвідник Сова отримав крила - машину взули й відремонтували

Військослужбовець, розвідник з Кременчука з позивнним «Сова» отримав відремонтований автомобіль. Кременчужани змогли за короткий термін зібрати необхідні кошти, щоб відремонтувати машину дивізії, яка не лише виконує бойові завдання, а й перевозить поранених. До речі, машина двічі побувала під обстрілами.
Дякуємо небайдужим кременчужанам, які відгукнулися й допомогли взути авто розвідника. Особлива подяка Левченку Назару, Заліській Л.М. та Оникій Олені.
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