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Кременчук, Помощь военным

Розвідник Сова отримав крила - машину взули й відремонтували

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 0

Кременчужани допомогти військовому з Кременчука

Військослужбовець, розвідник з Кременчука з позивнним «Сова» отримав відремонтований автомобіль. Кременчужани змогли за короткий термін зібрати необхідні кошти, щоб відремонтувати машину дивізії, яка не лише виконує бойові завдання, а й перевозить поранених. До речі, машина двічі побувала під обстрілами.


Розвідник Сова з Кременчука на голій резині розсікає просторами Донбасу


Дякуємо небайдужим кременчужанам, які відгукнулися й допомогли взути авто розвідника. Особлива подяка Левченку Назару, Заліській Л.М. та Оникій Олені. 


 


- Питання вирішено! Станом на 03.06.2020 машина розвідників повністю взута і готова до несення служби – аж до Перемоги!
Blue/Yellow for Ukraine, Jonas Ohman, Irene Melentyeva, Владимир Поляков, Татьяна Круглий, ви неймовірні люди! Сьомий рік йде війна. Сьомий рік не зупиняючись, волонтери не тільки України, а й братських держав єднають сили, досвід, потужності – все для допомоги фронту! Дякуємо, Литва! - повідомилу в ГО Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь военным помощь
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