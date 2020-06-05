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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Пирятинському районі легковик врізався у відбійник - метал «прошив» машину

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 75

 

Пасажир загинув, водія ушпиталили

Сьогодні вночі, 7 червня, на автодорозі «Київ-Харків», поблизу села Олександрівка Пирятинського району, сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода.


Попередньо відомо, що 35-річний (1985 р.н) водій автомобіля Daewoo Lanos в'їхав у відбійник. Внаслідок ДТП 51-річний пасажир автомобіля (1969 р.н), мешканець Пирятинського району, від отриманих травм загинув на місці події. Водій отримав закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Останнього госпіталізовано до Пирятинської ЦРЛ, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


 


Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: смертельное ДТП
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