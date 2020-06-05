З пустого у порожнє: долю Першої ліги не зміг вирішити виконком УАФ

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 326

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) сьогодні на засіданні у Львові вирішив, що ПФЛ має повторно зібратися на засіданні Ради ліг. На цьому засіданні клуби мають вирішити питання відносно цього сезону Першої ліги, який перервав карантин.

Нагадаємо, що клуби Першої ліги двічі збиралися у Києві й прийняли два діаметрально протилежних рішення. Спочатку вирішили зупинити чемпіонат у звичайному форматі й серед команд, які підвищуються в класі розглядали різні варіанти розіграшу місць. На другому засіданні вирішили відновити чемпіонат Першої ліги, навіть піднімали питання відновлення Другої, щоб зіграти перехідні ігри.









Перед засіданням УАФ 8 клубів Першої ліги, серед яких «Кремінь» та «Гірник-Спорт», направили лист до керівництва українського футболу, акцентуючи увагу на нелегітимності другого засідання ПФЛ, через відсутність повної квоти клубів-учасників. Й прохали залишити рішення від 21 травня, а саме – зупинити чемпіонат у звичному форматі й обрати, у якому саме форматі дограти командам, які претендують на підвищення в класі.









Серед аргументів «Миколаєва», «Прикарпаття», «Миная», «Балкан», «Волині», «Чорноморця», «Гірник-Спорту» та «Кременя»: важка економічна та епідеміологічна ситуація.





Дискусії між кубами точилися довго, навіть доходило до погроз звернення до суду, але сподівалися, що остаточну крапку поставить виконком УАФ. Але на виконкомі УАФ переклали відповідальність на ПФЛ, як то кажуть: «прийняли рішення прийняти рішення».





У четвер, 11 червня, на стадіоні НСК «Олімпійський» клуби Першої ліги втретє зустрінуться на засіданні Ради ліг.