Після скандалів відновлюють чемпіонат Першої ліги - «Кремінь» може не дограти

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 416

У Першій лізі після переголосування вирішили відновити чемпіонат. Рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні Ради ліг ПФЛ в Києві. На засіданні від «Кременя» був директор Андрій Недяк.









З десяти клубів другого дивізіону, які прибули на збори, 6 підтримали ідею догравання чемпіонату, 4 виступили проти. Сьомим проголосував «за» президент ПФЛ Сергій Макаров.





За проголосували: «Металіст 1925», «Інгулець», «Агробізнес», «Оболонь Бровар», «Черкащина», «Металург» та президент ПФЛ Сергій Макаров

Проти: «Кремінь», «Прикарпаття», «Миколаїв» та «Чорноморець»

Відсутні: «Рух», «Волинь», «Минай», «Балкани», «Гірник-Спорт» та «Авангард»





ПФЛ має намір скасувати рішення Ради ліг від 21 травня (достроково зупинити сезон Першої ліги в його звичному форматі) і звернутися до виконкому УАФ за дозволом відновити матчі.





У разі, якщо клуб відмовиться від участі в матчах, що залишилися Першої ліги, за дві неявки його участь в турнірі буде припинено, а наступні матчі - автоматично завершені з підсумковим рахунком 0:3. Підсумкову таблицю сформують за підсумками сезону.

Обмін між Favbet Лігою і другим дивізіоном буде проходити за регламентом: в елітний дивізіон безпосередньо вийдуть три клуби, в зворотному напрямку піде один.





У свою чергу, останні дві команди Першої ліги гратимуть стикові матчі з клубами, які посіли треті місця в своїх групах другої ліги. З наступного сезону у Першій лізі гратимуть 18 клубів.





Нагадаємо, у Другій лізі сезон був завершений достроково. Безпосередньо в Першу лігу вийшли тернопільська Нива і Поліссі (з групи А), а також ВПК-Агро і Кристал (з групи Б).





Остаточне рішення мають затвердити на виконкомі УАФ, який відбудеться 7 червня.









«Кремінь» може недограти чемпіонат





На засіданні Ради ліг директор «Кременя» Андрій Недяк повідомив, що кременчуцька команда може недограти чемпіонат через переоформлення клубу.





- Якби у нас був об'єднаний колектив, ми б усі питання вирішили за кілька секунд. Панове Макаров та Мороз, клуби треба об'єднувати! Клуби першої сімки мають гарну інфраструктуру. Думаю, якби вони розіграли «пульку», переглядів було би більше, аніж в деяких матчах УПЛ.

Я вважаю, що Чемпіонат продовжити ми не зможемо. «Кремінь» не зможе брати участь у чемпіонаті, бо у нас незабаром розпочнеться процес перереєстрація. - зауважив директор «Кременя» Андрій Недяк на засіданні Ради ліг.





Нагадаємо, що фінансування основної команди «Кремінь» з бюджету Кременчука розраховане лише до липня. З 1 липня коштів ні на зарплати футболістів, ні на проведення змагань не передбачені. З початку липня заплановане переоформлення команди «Кремінь», яка не буде міською, а приватною (за умови погодження спонсора, у разі відмови бізнесмена взяти клуб під свою опіку - «Кремінь» припинить існування - ред.).



