«Дай бог, щоб у нашому місті залишилася футбольна команда «Кремінь»: директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 0

«Спортивна обсервація» добігає кінця й команди УПЛ та Першої ліги почали виходити з двомісячного карантину. Футбольний клуб з Горішніх Плавнів поки не збирається виходити з карантину, також рішення ПФЛ чекає клуб «Кремінь». На одному з всеукраїнських спортивних видань з'явився матеріал про зняття з чемпіонату муніципального клубу «Кристал» Херсон та кременчуцького «Кременя», аргументуючи важким фінансовим становищем, проте клуби простували цю інформацію. «Телеграф» поцікавився у директора МФК «Кремінь» Андрія Недяка про вихід команди з відпустки та про чутки зі зняттям команди зі змагань.





Про завершення сезону та експериментальну Першу лігу





- Сьогодні такий час коли разом з Українською асоціацією футболу (УАФ), Українською Прем'єр-лігою (УПЛ) та Професіональною футбольною лігою (ПФЛ) у діалозі вирішується питання продовження чемпіонату. Цей діалог мав відбутися на початку запровадження карантину. Необхідно думати, як зберегти футбол. На мою думку, це проблема з визначенням місць в УПЛ, саме для команд, які будуть грати в Лізі Європи. Також для команд Першої ліги, які претендують на підвищення в класі.





Думаю, що необхідно дограти чемпіонат та визначити саме «шестірки» команд в УПЛ та Першої ліги, для інших команд чемпіонат мають завершити. Й думати як розпочати новий повноцінний чемпіонат. Ми думаємо як завершити цей чемпіонат й не думаємо, що витрачаємо всі сили на завершення чемпіонату. При цьому футболісти зараз не готові повноцінно грати, тих тренувань які вони проводили недостатньо, у будь-якому разі буде море травм.





Для вирішення цього питання необхідний діалог УАФ, УПЛ та ПФЛ. Дай бог, щоб цей діалог був. Знаєте, я підтримую в цьому плані Резніченко з Оболоні, який сказав, що УПЛ зараз у нас окрема держава, федерація окремо, а ПФЛ - придаток до футболу. Зараз на нас дивляться з того боку, що хто увійде у Вищу лігу, а хто увійде у Першу лігу.





На мою думку, я б визначив хто увійде у Прем'єр-лігу, де краще б було 16 команд. 6 команд Першої ліги, які цього року подали документи на ліцензування, їх фінансова база та інфраструктура набагато цікавіша за половину команд УПЛ.





Наступний сезон 2020-2021 у Першій лізі я б зробив експериментальним: 20 команд, де зараз ніхто не вилітає, а ще додаються 6 команд з Другої ліги, по три з кожної зони. А лігу поділити на дві зони.





Ні для кого не секрет, що цього року економічний стан усіх клубів не буде відповідати тому, що вони хотіли.





Завершити чемпіонат й визначити команди, які претендують на вихід в УПЛ. Й наприкінці червня ПФЛ, зважаючи на стан в країні, визначатися з форматом змагань наступного сезону.

Про фінансовий стан «Кременя»



Фінансовий стан футбольного клубу «Кремінь» дуже важкий. Ми не готові на сьогодні, навіть коли відновиться тренування, розпочати ПЛР-тестування на коронавірус. Ми всі розуміємо, що є великі фінансові проблеми в бюджеті нашого міста (фінансова «дірка» в бюджеті Кременчука складає близько 70 млн грн – ред.). У місті спонсорів немає, є лише один чоловік, не будемо поки називати його ім’я, який проявляє інтерес, щоб була команда. Ми поки чекаємо… він протягом десяти днів ще спілкуватиметься з керівництвом нашого міста. Щоб дай бог у нашому місті залишилася футбольна команда «Кремінь».



Чутки, що футбольний клуб «Кремінь» знімається з чемпіонату, то про це ніхто не заявляв і не буде заявляти. Навіть якщо, не дай бог, футбольний клуб «Кремінь», буде зніматися з чемпіонату, то будуть подані офіційні документи.





Також будемо чекати на рішення ПФЛ, яке приймуть на днях, без врахування амбіцій деяких команд та з врахуванням, щоб ми повноцінно розпочали новий чемпіонат.









У червні стартує Перша ліга, але це не точно





Став відомий попередній графік матчів чемпіонату Першої та Другої ліг, який був розроблений ПФЛ і УАФ. За інформацією всеукраїнських ЗМІ, з 18 до 31 травня всі клуби проводитимуть навчально-тренувальні збори і будуть готуватися до догравання сезону. Проте ПФЛ поки не вирішили коли і як відновлювати чемпіонат, бо навіть медичні протоколи мають лише рекомендаційний характер.





Судячи з озвученого тури в Першій лізі заплановані на 2, 7, 14, 21, 26 червня, 1, 6, 11, 15, 20 і 26 липня.





У Другій лізі гратимуть 2, 7, 12, 17, 21, 27, 30 червня і 5, 9, 13, 17, 21 і 25 липня. На 29.07 і 02.08 намічені плей-офф матчі за вихід в Першу лігу, в яких зіграють дві команди, які займуть 13-14 місця в Першій лізі, проти двох других команд Другої ліги.





Півфінальні матчі кубка України мають відбутися 12 червня, фінал - 19 липня. Також дві дати (16 червня і 22 липня) в ПФЛ позначені як резервні.





Останнім часом вже з'явилася інформація, що чемпіонат Другої ліги відновлювати не будуть. Чутки чутками, але остаточне рішення прийматиме ПФЛ.





Хто з суперників «Кременя» приступив до тренувань





Першим з відпустки вийшов «Минай», де у футболіста виявили коронавірус. Гравців та персонал клубу протестували на COVID-19.





«Чорноморець» приступив до тренувань під керівництвом нового тренера Сергія Ковальця. Гравцям перед збором повідомили про зниження зарплат через карантин.





«Металіст 1925» провів перше тренування на базі. Враховуючи відповідні медичні рекомендації гравцям зробити температурний скринінг та прослідкувати за дотриманням санітарно-епідеміологічних правил без тестування.



У вівторок також відновив тренування «Рух». Напередодні тренування усі футболісти, тренерський штаб та медико-адміністративний персонал пройшли поглиблене обстеження, здавши ПЛР-тести на COVID-19. Результати медогляду показали, що всі «рухівці» здорові і готові до відновлення загальнокомандних тренувань.





Муніципальний клуб «Металург» Запоріжжя провів ПЛР-тестування гравцям та персоналу клубу. На відміну від кременчуцького клубу «Металург» Запоріжжя має прибуток й заробляє кошти за оренду (через російсько-українську війну луганська «Зоря» базується на стадіоні «Славутич-Арена». Нагадаємо, що коли молодіжка «Зорі» базувалася у Кременчуці вони також фінансово компенсували за користування стадіоном «Кремінь-Арена» - ред.).





Ще один муніципальний клуб «Миколаїв» не повідомляє про вихід команди з карантину, проте також пропонує завершити цей чемпіонат.





В «Оболонь-Бровар» усі гравці, тренери та персонал клубу (45 осіб) здали тести на COVID-19, результати в усіх негативний. І вчора ввечері приступили до тренувань.





«Прикарпаття» приступило до тренувань невеликими групами. Оскільки виконати медичний протокол клуб не може у повному обсязі (перенавантажена ПЛР-лаболаторія й кількість людей обмежена), тому футболісти підтримують свою фізичну форму дистанційно - в індивідуальному режимі, відповідно до графіку, розробленого тренерським штабом.





«Балкани» та «Волинь» планували відновити тренування цього тижня після здачі тестування.





Станом на вечір 14 травня поки не було інформації від клубів: краматорський «Авангард», «Агробізнес» Волочиськ та «Черкащина».